Flashback, il y a un an : Quand le nom de Laurent Blanc faisait trembler Rennes… Aujourd’hui, c’est Haise qui vacill

Il y a douze mois, l’idée de voir Laurent Blanc succéder à Habib Beye plongeait le Roazhon Park dans la défiance. Un an plus tard, c’est le projet de Franck Haise qui tangue, et l’ombre de l’instabilité plane toujours sur Rennes.

Quand la piste Laurent Blanc crispait toute une ville

Le 22 octobre 2025, le Stade Rennais traversait déjà une période de turbulences. La parenthèse Habib Beye touchait à sa fin, précipitée par un nul frustrant contre Auxerre (2-2). Dans la foulée, deux noms surgissaient pour reprendre les rênes : Philippe Clement, alors auréolé de son passage à Monaco et chez les Rangers, et surtout Laurent Blanc, champion du monde 1998 dont l’aura d’entraîneur s’était sérieusement étiolée depuis Bordeaux. L’idée de voir Blanc débarquer à Rennes, après des expériences peu concluantes à Lyon ou dans le Golfe, ne séduisait guère les supporters. Sur les réseaux, la défiance était palpable : beaucoup voyaient en lui une fausse bonne idée, un coup d’éclat sans lendemain. Le passé prestigieux ne suffisait plus à rassurer des fans en quête de stabilité et d’un projet fort. Même les voix médiatiques, à l’image de Mohamed Toubache-Ter, ironisaient sur l’origine de cette rumeur, pointant du doigt des influences obscures davantage que des choix rationnels. Bref, Rennes cherchait une boussole, mais ne voulait plus s’égarer en terrain connu.

Un an plus tard, la stabilité reste un mirage

Douze mois ont passé, et la fièvre n’est jamais vraiment retombée en Bretagne. Si Laurent Blanc n’a jamais posé ses valises sur les bords de la Vilaine, le Stade Rennais ne s’est pas pour autant offert la sérénité attendue. Franck Haise, arrivé avec la promesse d’un projet attractif et ambitieux, se retrouve aujourd’hui sur la sellette. La dernière défaite contre le Paris FC (3-4) a laissé des traces : vestiaire dubitatif, veston qui flotte, et un doute grandissant sur l’adhésion au discours du coach. Même Daniel Riolo, jamais avare de formules tranchantes, évoque une cassure entre le manager et ses joueurs. Les blessures, comme celle d’Estéban Lepaul, n’arrangent rien, et certains cadres, à l’image de Rongier, peinent à trouver leur place. Côté mercato, Rennes reste actif, à l’affût des bons coups, mais doit composer avec des dossiers complexes et des exigences financières parfois dissuasives. Rien de neuf sous le soleil breton : la quête de stabilité et de cohérence, déjà criante il y a un an, reste le fil rouge de l’actualité rennaise. D’une défiance à l’autre, le Stade Rennais semble condamné à vivre sous tension, oscillant toujours entre ambitions affichées et réalité chahutée.