Juventus – Stade Rennais (2-2) : Rennes prend un bon point en Italie, les tops et flops

Mené rapidement puis passé devant grâce à Mousa Al-Tamari et Boulaye Dia, le Stade Rennais a finalement concédé le nul face à la Juventus (2-2) en Ligue Europa./

Le Stade Rennais peut souffler. En déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin, lors de la troisième journée de Ligue Europa, les hommes de Franck Haise ont ramené un point précieux après un match au scénario mouvementé. Bousculés d’entrée, les Bretons ont fait preuve de caractère avant de subir la pression italienne en seconde période.

Les tops rennais : Al-Tamari, Nagida et Samba décisifs

Mousa Al-Tamari, la percussion récompensée. L’attaquant jordanien a remis Rennes dans le match dès la 14e minute, au terme d’un joli mouvement collectif initié par Nagida. Disponible et remuant, il a posé des problèmes à la défense turinoise, notamment grâce à ses dribbles.

Mahamadou Nagida, une activité précieuse. Le latéral gauche rennais a été, encore une fois, l’un des principaux moteurs offensifs de son équipe. À l’origine de l’égalisation, il a multiplié les centres dangereux et les initiatives, donnant régulièrement de l’air à son équipe.

Brice Samba, un gardien déterminant. Malgré les deux buts encaissés, le portier rennais a maintenu les siens dans la rencontre grâce à plusieurs interventions importantes en première période, notamment devant Federico Gatti et Weston McKennie. Sans ses arrêts, le scénario aurait pu être bien plus compliqué.

Les flops rennais : une défense sous pression

La défense, trop vulnérable dans les premières minutes. Sur l’ouverture du score de Çelik à la 5e minute, les Rennais ont été pris dans leur dos après une récupération haute de la Juventus. Un avertissement qui illustre les difficultés bretonnes face à l’intensité turinoise.

Reynolds, une erreur qui coûte cher. À la 65e minute, le défenseur rennais a touché le ballon de la main dans sa surface. Après intervention de la VAR, l’arbitre a accordé un penalty à la Juventus, transformé par Nick Woltemade pour égaliser à 2-2. Une faute lourde de conséquences alors que Rennes semblait en mesure de conserver son avantage.

Un point encourageant malgré des regrets

Après avoir renversé la situation grâce à Al-Tamari puis Dia, buteur sur penalty juste avant la pause, Rennes a longtemps cru pouvoir réaliser un gros coup à Turin. Mais la pression de la Juventus a fini par payer avec l’égalisation de Woltemade à la 66e minute.

Les Italiens ont même pensé arracher la victoire en fin de match, avant que le but de Jhon Lucumí ne soit annulé pour hors-jeu après vérification. Avec ce nul (2-2), le Stade Rennais confirme sa capacité à rivaliser avec un adversaire de premier plan, même si sa gestion défensive devra progresser pour transformer ce genre de performance en victoire.