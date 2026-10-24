Stade Rennais : Désiré sur la sellette, un nouveau directeur sportif bientôt à Rennes ?

Décrié pour son dernier mercato estival, le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, pourrait jouer gros lors du prochain mercato hivernal.

La pression monterait sérieusement pour Loïc Désiré au Stade Rennais. Arrivé en mai 2025 en provenance du RC Strasbourg pour occuper le poste de directeur sportif du club breton, le dirigeant de 51 ans peine à faire l’unanimité depuis sa prise de fonctions. Son dernier mercato estival, marqué par plusieurs choix de recrutement discutés, susciterait notamment des interrogations en interne. À tel point que son avenir à Rennes pourrait déjà être menacé.

Loïc Désiré sur un siège éjectable au Stade Rennais ?

Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, Loïc Désiré serait aujourd’hui très décrié au sein du Stade Rennais et se retrouverait même sur un siège éjectable. Plusieurs dossiers du dernier mercato estival seraient notamment à l’origine de cette situation. À commencer par le recrutement d’Eliezer Mayenda, arrivé en provenance de Sunderland pour environ 22 millions d’euros, bonus compris, et qui peine pour le moment à répondre aux attentes placées en lui.

Mais ce ne serait pas le seul reproche adressé au directeur sportif rennais. L’échec du retour de Martin Terrier, finalement resté au Bayer Leverkusen, aurait également laissé des traces, tout comme certaines demandes de Franck Haise qui n’auraient pas été satisfaites lors du dernier marché des transferts. Autant de dossiers qui alimenteraient les critiques autour du travail de Loïc Désiré, alors que les dirigeants bretons attendent des résultats à la hauteur des investissements consentis.

Le mercato hivernal déjà décisif pour son avenir ?

Dans ce contexte, le prochain mercato hivernal pourrait prendre une importance capitale pour Loïc Désiré. Après un été qui n’aurait pas totalement convaincu, le directeur sportif du Stade Rennais pourrait être attendu au tournant en janvier, avec la nécessité de répondre aux besoins de Franck Haise et de renforcer efficacement l’effectif breton. Une nouvelle occasion de démontrer sa capacité à mener à bien les ambitions du club.

Mais en cas de nouvelles déceptions sur le marché des transferts, son avenir pourrait sérieusement s’assombrir. Si aucun départ n’est officiellement annoncé à ce stade, l’hypothèse d’un changement de directeur sportif dans les prochains mois pourrait prendre de l’ampleur si la situation ne s’améliore pas. Loïc Désiré jouerait donc déjà une partie de son avenir au Stade Rennais, moins d’un an et demi après son arrivée en Bretagne.