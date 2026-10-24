Stade Rennais : Haise prêt à prendre une décision radicale après la Juventus ?

Après le match nul face à la Juventus (2-2), Franck Haise pourrait installer durablement son nouveau système en 5-3-2 au Stade Rennais.

Franck Haise aurait-il enfin trouvé la bonne formule au Stade Rennais ? Jeudi, lors du déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin en Ligue Europa, l’entraîneur rennais a décidé de changer son système de jeu, abandonnant son habituel 4-3-3 pour un 5-3-2, une organisation qui avait fait son succès sur le banc du RC Lens, même si l’animation offensive était différente. Un choix tactique qui a porté ses fruits puisque les Rouge et Noir ont décroché un bon match nul en Italie (2-2), au terme d’une prestation encourageante.

Franck Haise prêt à installer durablement le 5-3-2 à Rennes ?

Et ce changement tactique pourrait bien s’inscrire dans la durée. Selon les informations de L’Équipe, Franck Haise envisagerait de reconduire ce système de jeu lors des prochaines rencontres du Stade Rennais, à commencer par la réception du RC Strasbourg ce dimanche (17h15), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Un possible tournant dans les choix de l’entraîneur breton, qui pourrait ainsi retrouver une organisation qu’il connaît parfaitement pour l’avoir longtemps utilisée avec succès au RC Lens.

Les pistons, le point fort de ce nouveau système

Face à la Juventus, ce passage à une défense à cinq a notamment permis au Stade Rennais d’afficher davantage de maîtrise et de solidité collective. Dans les couloirs, Mahamadou Nagida et Bryan Reynolds ont particulièrement tiré leur épingle du jeu, profitant de cette nouvelle animation pour mettre en valeur leur volume de course et leur activité sur les deux côtés du terrain. Leur prestation encourageante pourrait conforter Franck Haise dans son choix de poursuivre avec ce dispositif.

Reste désormais à savoir si le technicien rennais confirmera cette tendance dès dimanche face à Strasbourg. Après avoir obtenu un résultat positif sur la pelouse de la Juventus, le Stade Rennais pourrait bien avoir trouvé une nouvelle organisation capable de lui apporter davantage d’équilibre. Un changement tactique qui pourrait marquer un tournant dans la saison des Rouge et Noir, avec un Franck Haise visiblement tenté de renouer avec les principes qui avaient fait sa réussite à Lens.