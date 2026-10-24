PSG : Luis Enrique annonce si Kvaratskhelia sera remplacé au Mercato

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, faisait face ce samedi midi aux médias à deux jours du choc contre l’OL.

Le Paris Saint-Germain reçoit ce lundi (20h30) l’Olympique Lyonnais, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Un choc initialement prévu dimanche, mais reporté au lendemain en raison des manifestations de grande ampleur annoncées ce week-end en France. Deuxièmes au classement, les Parisiens auront l’occasion de reprendre la tête du championnat aux Gones en cas de victoire. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer avec une véritable hécatombe. Tous blessés, Alessandro Longoni, Marquinhos, Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sont forfaits pour affronter les Lyonnais.

Luis Enrique réagit à la terrible blessure de Kvaratskhelia

Présent ce samedi midi en conférence de presse, à deux jours de ce choc face à l’OL, Luis Enrique est notamment revenu sur la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Un énorme coup dur pour le PSG, qui devrait être privé de son international géorgien pendant plusieurs mois. « Malheureusement, on le savait déjà. C’est une blessure dure. Tu penses au joueur, à ce qu’il va vivre. C’est difficile mais il faut rester positif. Quand tu es un joueur pro et que tu veux faire 10-15 ans de carrière, tu dois avoir des blessures. Il faut chercher à trouver des choses positives et il y en aura. Il est et il sera très important pour nous », a confié l’entraîneur parisien, qui a tenu à apporter son soutien à son joueur.

Luis Enrique annonce la couleur pour le mercato hivernal

Interrogé sur la possibilité de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato hivernal afin de compenser l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a également livré une réponse particulièrement claire. « Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs. Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons. » Le technicien espagnol n’envisage donc pas de recruter automatiquement un remplaçant à Kvaratskhelia, malgré la gravité de sa blessure. Il n’exclut toutefois pas de saisir une opportunité sur le marché des transferts si celle-ci se présente. Une prise de position qui pourrait refroidir les supporters parisiens espérant voir débarquer un renfort offensif dès le mois de janvier.