Stade Rennais – RC Strasbourg (3-0) : Rennes cartonne et prend la tête, les tops et flops

Porté par un doublé de Sebastian Szymański et un but de Boulaye Dia, le Stade Rennais a dominé Strasbourg (3-0) au Roazhon Park et s’installe provisoirement en tête de la Ligue 1.

Le Stade Rennais a frappé fort ce dimanche. Après un début de match poussif, les hommes de Franck Haise ont accéléré avant la pause pour faire la différence, avant de poursuivre leur démonstration grâce à un superbe but de Szymański. Solides malgré quelques frayeurs en seconde période, les Rouge et Noir ont signé un succès convaincant, trois jours après leur nul spectaculaire contre la Juventus (2-2) en Ligue Europa.

Les tops rennais : Szymański en patron, les pistons décisifs

Sebastian Szymański, homme du match. Le milieu polonais a illuminé la rencontre avec un doublé. À la 41e minute, il a parfaitement conclu un centre de Mahamadou Nagida pour faire le break. À l’heure de jeu, il a récidivé d’une frappe splendide du gauche dans la lucarne de Filip Jörgensen, avec l’aide de la barre transversale. Une prestation majuscule, récompensée par l’ovation du Roazhon Park à sa sortie.

Boulaye Dia, le renard des surfaces. Après une première alerte sur une mauvaise relance strasbourgeoise, l’attaquant rennais a ouvert le score à la 34e minute. Bien placé sur un centre de Przemysław Frankowski, il a concrétisé le temps fort breton et lancé idéalement son équipe.

Mahamadou Nagida et Przemysław Frankowski, les pistons en vue. Dans le système en 3-5-2 de Franck Haise, les deux joueurs ont fait la différence sur les côtés. Frankowski a délivré la passe décisive sur le premier but, tandis que Nagida a servi Szymański pour le 2-0. Leur activité a donné une vraie dimension offensive au dispositif rennais.

Charlie Cresswell, précieux jusqu’au bout. Alors que Strasbourg tentait de sauver l’honneur, le défenseur anglais a réalisé un sauvetage déterminant à la 74e minute. Après une frappe croisée d’Ortega qui semblait prendre Brice Samba à défaut, il a dégagé le ballon sur sa ligne.

Les flops rennais : une entame poussive et quelques frayeurs

Un premier quart d’heure trop discret. Rennes a laissé Strasbourg prendre ses marques et monopoliser le ballon par séquences. Les Alsaciens ont notamment trouvé des espaces sur les côtés, obligeant les Bretons à rester vigilants avant de progressivement prendre le contrôle du match.

Une seconde période moins maîtrisée offensivement. Malgré leur avantage confortable, les Rennais ont parfois manqué de précision dans les transitions. Plusieurs tentatives, notamment celles de Mayenda et Cissé, n’ont pas abouti. Strasbourg a aussi eu l’occasion de réduire l’écart, mais la défense bretonne a tenu bon.

Des réserves qui restent toutefois limitées au regard du résultat et de l’efficacité affichée. Rennes a inscrit trois buts, conservé sa cage inviolée et géré son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Rennes provisoirement leader de Ligue 1

Avec cette victoire 3-0 contre Strasbourg, le Stade Rennais confirme sa bonne dynamique à domicile et récolte les bénéfices du système mis en place par Franck Haise. Le duo Dia-Szymański a fait la différence, tandis que les pistons ont apporté le danger nécessaire pour débloquer la rencontre.

Les Rouge et Noir prennent provisoirement la tête du championnat, dans l’attente du résultat du choc entre le PSG et Lyon lundi soir.