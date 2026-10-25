PSG Mercato : le FC Barcelone vise un transfert XXL à Paris !

Le PSG voit le FC Barcelone s’intéresser à Vitinha, mais le club parisien n’aurait aucune intention de céder son milieu portugais, dont la valeur est estimée à 140 millions d’euros.

Le PSG peut-il craindre un départ de Vitinha ? Alors que le FC Barcelone surveillerait de près l’international portugais, le montant évoqué pour son transfert représente un obstacle majeur. Selon Fussball-News, les Catalans auraient été informés d’une valorisation de 140 millions d’euros pour le milieu parisien.

Le PSG ferme la porte pour Vitinha

Devenu indispensable dans le système de Luis Enrique, Vitinha s’est imposé comme l’un des piliers du milieu de terrain parisien. Sa maîtrise technique, son intelligence de jeu et sa capacité à dicter le rythme des rencontres en font un élément essentiel du collectif.

D’après le quotidien espagnol AS, le PSG n’envisagerait pas de se séparer de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2029. Le Portugais serait également heureux dans la capitale et souhaiterait poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.

140 M€, un obstacle pour le Barça

Pour le FC Barcelone, recruter Vitinha serait un renfort de choix. Mais une opération estimée à 140 millions d’euros s’annonce particulièrement complexe, tant sur le plan financier que sportif.

Surtout, cette valorisation ne signifie pas que Paris accepterait automatiquement de négocier à ce prix. Le PSG n’aurait aucune raison de faciliter le départ d’un joueur aussi important, encore moins vers un concurrent européen.

Pour Paris, le message est clair : Vitinha reste un élément central du projet de Luis Enrique, et l’intérêt du Barça ne garantit aucunement une ouverture des négociations.