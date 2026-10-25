FC Barcelone – Real Madrid (1-2) : Mbappé offre le Clasico au Real, les tops et flops

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, dont un but décisif à la 86e minute, le Real Madrid s’impose 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone au terme d’un Clasico intense et sous haute tension.

Le Real Madrid a frappé fort au Camp Nou. Dans un Clasico spectaculaire, marqué par l’intensité des duels et les occasions de part et d’autre, les Madrilènes ont pris le dessus sur le FC Barcelone (2-1), lors de la 10e journée de Liga. Héros de la soirée, Kylian Mbappé a inscrit les deux buts de son équipe.

Mbappé décisif, le Real fait la différence en fin de match

Après plusieurs tentatives madrilènes et une première période animée, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 40e minute. Bien placé dans la surface, l’attaquant français a profité d’un ballon repoussé par la défense barcelonaise pour donner l’avantage au Real.

Le Barça a réagi après la pause. À la 61e minute, Raphinha a égalisé sur un corner joué rapidement, concluant une action bien construite avec Pedri. Relancés, les Catalans ont ensuite poussé pour prendre l’avantage, mais Andriy Lunin a notamment réalisé un arrêt déterminant sur une tête de Gerard Martín à la 65e minute.

Alors que le match semblait pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre, le Real a finalement trouvé la faille à la 86e minute. À l’issue d’une superbe combinaison entre Jude Bellingham, Arda Güler et Eduardo Camavinga, entré en jeu quelques minutes plus tôt, Mbappé a inscrit son deuxième but de la soirée.

Les tops : Mbappé et Camavinga font la différence

Kylian Mbappé, le grand homme du match. Auteur d’un doublé, l’international français a pesé sur la défense barcelonaise grâce à sa vitesse et son sens du placement. Son deuxième but, au terme d’une action collective remarquable, a offert la victoire aux Madrilènes.

Eduardo Camavinga, le changement gagnant. Entré à la 79e minute à la place de Bernardo Silva, le milieu français a immédiatement apporté de l’impact et de la percussion. Son débordement et son centre en retrait sur le but décisif illustrent parfaitement son influence.

Andriy Lunin, précieux dans les moments chauds. Le gardien madrilène a répondu présent lorsque Barcelone a tenté de prendre l’avantage, notamment grâce à son arrêt réflexe devant Gerard Martín.

Les flops : Yamal et le Barça frustrés

Lamine Yamal, trop irrégulier. Le jeune ailier barcelonais a tenté de faire la différence, mais il a manqué de précision dans les moments décisifs. Sa meilleure occasion en première période, à la 44e minute, n’a pas trouvé le cadre.

Une défense barcelonaise punie. Malgré plusieurs interventions importantes, l’arrière-garde catalane a laissé trop d’espaces au Real, notamment sur l’action du deuxième but. La combinaison madrilène a mis en évidence les difficultés du Barça à contenir les déplacements adverses.

Le Real Madrid frappe un grand coup

Avec cette victoire 2-1 à Barcelone, le Real Madrid remporte un Clasico majeur et confirme la capacité de ses joueurs à faire la différence dans les moments décisifs. Portés par un Mbappé clinique et un Camavinga déterminant dès son entrée, les Madrilènes repartent du Camp Nou avec trois points précieux, tandis que le Barça peut regretter ses occasions manquées.