PSG : les jeunes Parisiens écrasent Évreux et creusent un premier écart

Les U17 du PSG ont confirmé leur excellent début de saison en surclassant Évreux dimanche (0-6). Toujours invaincus, les joueurs de Youcef Bouamrane possèdent désormais sept points d’avance en tête de leur groupe.

Six buteurs différents pour le PSG

La relève du PSG ne ralentit pas. En déplacement sur la pelouse d’Évreux, les U17 parisiens ont décroché leur septième victoire de la saison au terme d’une rencontre parfaitement maîtrisée. Le score final (0-6) illustre la force collective affichée par les jeunes talents du PSG, avec six buteurs différents.

Aligné d’entrée pour la première fois de la saison, Elie Karim n’a eu besoin que de dix minutes pour ouvrir le score. Nathan Mboumba a ensuite doublé la mise à la demi-heure de jeu, avant qu’Abde Chahid El Mezouari ne porte le score à 3-0 dès la 36e minute. Ce dernier compte désormais quatre réalisations en championnat.

Zeghadi prend les commandes chez les buteurs

Le PSG n’a pas relâché son emprise après la pause. Entré en jeu, Souleyman Zeghadi a inscrit le quatrième but parisien à la 64e minute. Avec cinq réalisations, il devient le meilleur buteur des U17 du club en championnat cette saison.

Jebril Doukkali, lui aussi sorti du banc, a participé au festival six minutes plus tard. Kenji Anastase a finalement clôturé la marque à la 83e minute. Le milieu de terrain est le seul Parisien à avoir été titularisé lors des huit premières rencontres. Le récit détaillé de cette large victoire confirme l’impression de maîtrise laissée par les protégés de Youcef Bouamrane.

PSG-OL, un choc pour la première place de Ligue 1 : le vainqueur prendra la tête du championnat. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114683375189360679

Sept points d’avance sur Quevilly

Au-delà de cette démonstration offensive, le PSG consolide surtout sa première place. Toujours invaincus après huit journées, les coéquipiers du gardien Maxime Astruc comptent désormais sept longueurs d’avance sur leur dauphin, Quevilly. Un premier écart significatif dans la course à la qualification.

Cette dynamique récompense aussi le travail de formation mené dans la capitale. Plusieurs éléments prometteurs se distinguent déjà, dans la lignée des joueurs ayant su franchir toutes les étapes avant d’approcher le groupe professionnel. Une tradition incarnée par les jeunes talents du PSG au fil des générations.

Une attaque déjà bien répartie

La principale satisfaction réside enfin dans la variété des solutions offensives. Aucun joueur n’a inscrit de doublé à Évreux, mais six Parisiens ont trouvé le chemin des filets. Les titulaires ont lancé le succès avant que les entrants ne l’amplifient, preuve d’un effectif déjà concerné dans son ensemble.

Avec Zeghadi, El Mezouari, Mboumba ou encore Karim, Youcef Bouamrane dispose de profils capables de faire la différence. Après huit journées, les U17 parisiens avancent sans défaite et avec une marge grandissante sur leurs poursuivants.