PSG, FC Barcelone : le double refus de Nico Williams change la lecture du dossier

Courtisé par plusieurs cadors européens à l’été 2025, Nico Williams avait finalement choisi de poursuivre son aventure à l’Athletic Club. L’international espagnol révèle désormais avoir repoussé deux offres particulièrement prestigieuses, alors que ses performances donnent aujourd’hui une autre dimension à cette décision.

Nico Williams confirme les offres du PSG et d’Arsenal

Nico Williams aurait pu donner une tout autre orientation à sa carrière à l’été 2025. Alors que le FC Barcelone lui faisait les yeux doux, l’ailier de l’Athletic Club assure avoir également été approché concrètement par le PSG et Arsenal.

« Hormis le Barça, j’ai reçu des offres du PSG et d’Arsenal que j’ai refusées. Je suis là où je veux être. Les décisions se prennent en famille, entre mes parents et mon frère », a confié l’international espagnol, dans des propos rapportés par El Chiringuito et relayés dans l’article de Foot Mercato consacré à son choix.

Nico Williams révèle avoir refusé le PSG et Arsenal à l’été 2025, alors que le FC Barcelone s’intéressait également à lui. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114717503645520271

Un dénouement qui avait déjà surpris

On vous en parlait dès juillet 2025 : Nico Williams avait choisi de rester à Bilbao malgré l’intérêt appuyé du Barça. Sa révélation ajoute aujourd’hui deux prétendants de poids à un feuilleton qui avait déjà connu plusieurs rebondissements.

Ce choix n’était donc pas seulement un refus adressé au club catalan. Le joueur de 22 ans a privilégié la stabilité et un environnement familial, alors qu’un départ vers Paris ou Londres lui aurait offert un nouveau défi sportif. Une décision pleinement assumée par le principal intéressé, qui insiste sur sa volonté de rester à l’Athletic.

Des chiffres qui alimentent les interrogations

La suite a toutefois été moins favorable sur le terrain. Nico Williams a bouclé son précédent exercice avec six buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Depuis le début de la saison, son bilan se limite à un but en huit rencontres, loin de l’influence attendue sur le côté gauche.

Dans le même temps, le FC Barcelone avait finalement renforcé son secteur offensif avec Marcus Rashford. L’Anglais a signé une campagne convaincante, terminée avec 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette réussite accentue forcément le contraste avec la période plus délicate traversée par l’Espagnol.

Bilbao attend désormais son réveil

Aligné sur l’aile gauche lors de la victoire contre Getafe (4-0), Nico Williams tente désormais de retrouver son meilleur niveau. Ses refus du PSG et d’Arsenal témoignent d’un attachement fort à la maison basque, mais ils placent aussi ses performances sous une lumière différente.

L’objectif est clair pour l’ailier : redevenir décisif et justifier un choix mûrement réfléchi avec ses proches. À Bilbao, où il assure être exactement là où il souhaite évoluer, la réponse devra désormais venir du terrain.