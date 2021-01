ASSE - Mercato : Mostafa, c'est enfin conclu, une deuxième recrue arrive demain !

Enfin ! Selon les informations de Sainté Inside, le Zamalek a accepté l'offre de l'ASSE pour Mostafa Mohamed. Selon le journaliste d'Eurosport Manu Lonjon, les Verts ont proposé de régler les 5 M€ attendus en une seule fois, l'une des conditions du géant cairote pour lâcher son joueur. Par ailleurs, l'attaquant de 23 ans a expliqué ce mercredi qu'il voulait en priorité rejoindre le Forez. Sainté Inside explique que le deal est conclu et que Mohamed arrivera ce soir ou demain à Saint-Etienne pour y parapher son contrat.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Claude Puel devrait enregistrer un second renfort en la personne de Pape Cissé (25 ans). Le défenseur central sénégalais de l'Olympiakos, dont le nom est sorti ce mercredi alors que ceux de Jean-Clair Todibo (FC Barcelone) et Simon Deli (Club Bruges) accaparaient l'attention, devrait être prêté pour six mois avec option d'achat.