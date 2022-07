Olympique de Marseille

Seul club de Ligue 1 vainqueur de la Ligue des Champions (1993), l'Olympique de Marseille compte également 9 titres de Champion de France entérinés et 10 Coupes de France. Si son « Champions Project » amorcé en 2016 a échoué, l'américain Frank McCourt, propriétaire du club, tente de replacer le football au centre de l'attention avec Pablo Longoria et son nouvel entraîneur, Igor Tudor. L'OM retrouvera la Ligue des Champions en 2022-2023.



