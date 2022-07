Paris Saint Germain

Pour un club né en 1970, le Paris Saint-Germain peut déjà se prévaloir d'un palmarès exceptionnel. Il faut dire que le club a changé de dimension en 2011 avec l'arrivée de QSI aux commandes et enquille désormais les récompenses hexagonales : 10 titres de Champion de France, 14 Coupes de France (record), 9 Coupes de la Ligue (record), 10 Trophée des Champions (record) et une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe remportée en 1996 durant l'ère Canal+.



Paris compte les meilleurs joueurs de la planète tels que Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé son contrat, et Sergio Ramos.



News, mercato, calendrier, résultats, interviews, etc. retrouvez sur cette page toute l’actualité du PSG grâce à nos reporters présents au plus près du club de la capitale.