Olympique Lyonnais

Fondé en 1950, présidé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, l'Olympique Lyonnais est encore à ce jour le club recordman du nombre de titres consécutifs (7 entre 2002 et 2008). Les Gones courent derrière un titre depuis leur cinquième Coupe de France glanée en 2012. Peter Bosz, critiqué pour ses résultats et l'absence de Coupe d'Europe en 2022-2023, demeure sur le banc de touche d'une formation très ambitieuse en vue de la prochaine saison.



