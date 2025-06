FC Barcelone • ...

L’attaquant vedette du FC Barcelone, Lamine Yamal, n’a de toute évidence aucune intention de rejoindre le club rival du Real Madrid dans les prochaines années. En matière de mercato, on le sait, il est plus prudent de ne jamais dire jamais. Et cela concerne tous les plus grands clubs de la planète foot, bien entendu, […]