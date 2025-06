OM Mercato : un international portugais dans le viseur ?

L’Olympique de Marseille va se montrer actif au cours de ce mercato estival. Un défenseur portugais appartenant à Chelsea serait dans le viseur.

L’information est donnée depuis quelques minutes par nos confrères du Parisien. Et indique que l’OM prospecte ces derniers jours du côté de Chelsea avec l’international portugais, Renato Veiga. Ce dernier, qui ne s’est pas imposé en Premier League ces derniers mois, a été prêté à la Juventus Turin. Et ne sait donc de quoi son avenir sera fait. Raison suffisante pour que Pablo Longoria et Medhi Benatia prennent des renseignements à son sujet.

Veiga peut évoluer en qualité de latéral gauche ou même en défense centrale. Selon d’autres informations, l’international Portugais ne serait pas la priorité du club marseillais qui tente à l’heure actuelle le coup Nayef Aguerd, le joueur de West Ham.

A suivre.