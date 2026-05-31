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FRANCE

OM Mercato : après Beye, Genesio pourrait déjà pousser un joueur marseillais vers la sortie !

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 21:00
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Bruno Genesio
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas d’arrivée de Bruno Genssio sur le banc de l’OM, un premier joueur marseillais pourrait faire la grimace dans le vestaire olympien.

L’hypothèse Bruno Genesio prend de plus en plus d’épaisseur du côté de l’OM.  Alors que le technicien français apparaît comme l’un des grands favoris pour succéder à Habib Beye, son arrivée pourrait avoir des conséquences directes sur certains membres de l’effectif marseillais.

Genesio a poussé Gomes sur le banc du LOSC

Selon le site Jeunes Footeux, le premier concerné pourrait être Angel Gomes. Le milieu offensif anglais revient à Marseille après une expérience compliquée en prêt à Wolverhampton. Relégué en Championship, le club anglais n’a finalement pas levé son option d’achat, renvoyant le joueur vers la cité phocéenne. Mais son retour intervient dans un contexte particulier.

Car Angel Gomes garde un passif avec Bruno Genesio datant de leur collaboration au LOSC. Lors de la saison 2024-2025, l’ancien entraîneur lillois avait progressivement écarté le joueur de ses plans en deuxième partie de saison. Une situation qui avait même donné lieu à une sortie remarquée du technicien en conférence de presse : « Angel Gomes ? Il est mieux de parler des joueurs qui ne sont pas en partance. »

Un départ forcé cet été ?

Une déclaration qui avait alors été interprétée comme un signal fort sur la rupture entre les deux hommes. Si Genesio venait à débarquer à Marseille, cette relation compliquée pourrait rapidement ressurgir. 

D’autant que le coach français est réputé pour ses choix tranchés lorsqu’il estime qu’un joueur ne correspond plus totalement à son projet sportif. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, Angel Gomes dispose encore d’une certaine sécurité contractuelle. Mais un changement d’entraîneur pourrait clairement rebattre les cartes concernant son avenir.

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