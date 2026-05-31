Si les finances de l’OM semblent dans le rouge vif, Frank McCout a reçu un premier chèque juteux en ue du passage devant la DNCG.

L’OM aborde un été particulièrement important sur le plan financier. Entre les impératifs du mercato, les ventes attendues et le prochain passage devant la DNCG, fin juin, la direction marseillaise doit présenter des garanties solides pour poursuivre son projet sportif.

53 M€ bienvenus pour l’OM

Dans ce contexte, Frank McCourt peut déjà se réjouir d’une première rentrée d’argent conséquente. Selon Sportune, l’OM a d’ores et déjà sécurisé environ 53 millions d’euros grâce à sa participation à la Ligue des Champions 2025-2026. Une somme considérable qui représente une véritable bouffée d’oxygène pour les finances du club. Ces revenus proviennent principalement des mécanismes de redistribution mis en place par l’UEFA, incluant les primes de participation, les droits télévisés et les différents bonus liés à la présence du club dans la compétition.

Pour Marseille, cette qualification européenne était devenue un objectif vital. Au-delà du prestige sportif, la Ligue des Champions demeure la principale source de revenus supplémentaires pour les clubs français en dehors du PSG. Les dirigeants marseillais le savent : chaque campagne européenne réussie permet de renforcer considérablement la stabilité économique du club. Cette manne financière ne règle toutefois pas tous les problèmes.

Rien n’est encore réglé avant la DNCG

La direction sportive menée par Grégory Lorenzi travaille toujours sur plusieurs dossiers de départs afin d’alléger la masse salariale et de générer de nouvelles recettes avant la fermeture du marché. Les situations de plusieurs joueurs à forte valeur marchande restent ainsi surveillées de près.

Mais ce premier chèque de plus de 50 millions d’euros offre déjà une marge de manœuvre bienvenue à l’OM. À quelques semaines d’un mercato qui s’annonce agité et d’un rendez-vous important avec la DNCG, cette qualification européenne apparaît plus que jamais comme l’une des meilleures opérations réalisées par le club cette saison.