Daniel Riolo et Pierre Ménès ont livré leur analyse après le sacre du PSG contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions (1-1, 4 tab 3).

Le sacre du PSG face à Arsenal continue d’alimenter les débats dans le monde du football. Deux voix médiatiques bien connues ont particulièrement marqué les réactions d’après-finale : Daniel Riolo et Pierre Ménès.

« L’évolution du PSG est incroyable »

Pour Daniel Riolo, le constat est clair : le PSG a franchi un cap majeur dans son développement. Dans une prise de parole très enthousiaste, il a salué une transformation globale du club parisien, allant bien au-delà du simple résultat sportif. Il évoque notamment une atmosphère exceptionnelle autour du club et une montée en puissance collective : « L’évolution du PSG est incroyable. Ce qu’il se passe autour du club, c’est une folie. Même quand tu n’aimes pas le PSG, tu es obligé de respecter ce qu’il est devenu. »

Un discours qui met en avant la structuration du projet parisien et l’impact du club à l’échelle européenne. De son côté, Pierre Ménès a adopté un ton beaucoup plus tranchant dans son analyse publiée sur sa chaîne YouTube. S’il reconnaît la supériorité du PSG, il a surtout ciblé la prestation d’Arsenal, jugée très insuffisante à ses yeux.

Ménès fracasse la mentalité d’Arsenal

Selon lui, les Gunners n’auraient jamais réellement été en mesure de rivaliser dans cette finale, réduits à subir la rencontre pendant de longues périodes. « Paris était tout seul à jouer cette finale. Arsenal, c’est famélique. Ils n’ont rien proposé pendant 120 minutes, hormis de bétonner et en plus d’avoir un état d’esprit déplorable chez certains comme Mosquera, Lewis-Skelly et Havertz. Je suis content que cette équipe ait perdu autant que Paris ait gagné », s’est-il lamenté.

Au-delà des analyses, les deux analyses convergent néanmoins sur un point : le PSG a mérité son sacre et confirme son statut de référence européenne. Cette finale pourrait ainsi marquer un tournant symbolique pour le club de la capitale, désormais installé au sommet du football continental.