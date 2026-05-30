Luis Enrique a bien analysé les Gunners avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal à Budapest (18h).

Le PSG n’a jamais semblé aussi proche de son rêve de doublé européen. Opposé à Arsenal ce samedi à Budapest en finale de la Ligue des champions, le club parisien peut compter sur un Luis Enrique qui a minutieusement préparé son plan pour faire tomber les Gunners. Et pour certains observateurs, une faiblesse bien précise du club londonien pourrait faire basculer la rencontre. Parmi eux, Amara Diané se montre particulièrement confiant avant ce choc. L’ancien attaquant du PSG estime que la philosophie de jeu de Mikel Arteta pourrait jouer un très mauvais tour aux Anglais.

Arsenal condamné par son ADN ?

L’ancien international ivoirien imagine une rencontre spectaculaire entre deux équipes qui refusent de calculer. « Pour ce qui est du score, je vois le PSG gagner par 3 buts à 1. Comment je vois le match ? Ce sera une confrontation très rythmée, car les deux équipes aiment attaquer et confisquer le ballon. Arsenal ne sait pas fermer le jeu sous Mikel Arteta, ils vont venir pour imposer leur football », a-t-il analysé chez Africafoot.

Pour Diané, c’est précisément cette volonté de jouer qui pourrait être fatale aux Gunners : « C’est justement cette philosophie d’Arsenal qui va causer leur perte. En voulant jouer haut, ils vont laisser des espaces mortels à l’armada du PSG. Je m’attends à voir Paris piquer lourdement en contre-attaque après avoir aspiré le premier pressing londonien. Ce 3-1 sera le verdict d’une maîtrise tactique supérieure. »

Luis Enrique prêt à frapper là où ça fait mal

Cette analyse rejoint l’une des grandes forces affichées par le PSG cette saison. Sous les ordres de Luis Enrique, les Parisiens ont démontré leur capacité à résister à la pression adverse avant de se projeter à très grande vitesse vers l’avant. Avec des joueurs explosifs comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia, Paris possède les armes idéales pour exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense londonienne. Si Arsenal choisit effectivement de presser haut et de monopoliser le ballon, les transitions parisiennes pourraient devenir un cauchemar pour les hommes de Mikel Arteta.

Cette finale oppose deux des équipes les plus séduisantes du football européen. Arsenal a bâti sa réussite sur une identité offensive forte, tandis que le PSG a atteint une remarquable maturité tactique au fil de la saison. La clé du match pourrait justement se trouver dans ce duel de philosophies. Les Gunners resteront-ils fidèles à leur ADN offensif ? Ou adapteront-ils leur approche face à la puissance de feu parisienne ? Luis Enrique, lui, semble avoir déjà identifié le secteur à exploiter pour faire vaciller les Londoniens.