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PSG : coup dur pour Dembélé avant Arsenal !

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 08:00
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Ousmane Dembélé (PSG)

Ousmane Dembélé (PSG, 29 ans) est au coeur d’une polémique à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest (samedi, 18h).

Ousmane Dembélé se retrouve plongé malgré lui dans une vive controverse qui enflamme déjà les réseaux sociaux. L’attaquant du PSG a officiellement été désigné vainqueur du trophée du plus beau but de la saison 2025/2026 en Ligue 1. 

Vive polémique Dembélé au PSG

Problème : les chiffres affichés publiquement sur le site officiel de la Ligue montrent pourtant une réalité totalement différente. Selon les résultats visibles par les internautes, Mousa Al-Tamari dominait très largement les votes avec 135 048 voix, contre seulement 2 337 pour Ousmane Dembélé. Un écart colossal qui semblait ne laisser absolument aucun suspense autour du vainqueur final. Mais contre toute attente, c’est bien le joueur parisien qui a finalement été annoncé comme lauréat officiel. 

Très rapidement, l’incompréhension a gagné les supporters, notamment du côté rennais et chez de nombreux internautes qui dénoncent un résultat jugé incohérent au vu des chiffres affichés publiquement. Plusieurs hypothèses circulent désormais pour tenter d’expliquer cet incroyable retournement. La plus évoquée concerne une possible suppression massive de votes considérés comme frauduleux. Certains soupçonnent notamment l’utilisation de bots ou de votes automatisés en faveur de Mousa Al-Tamari.

Incompréhension au Stade Rennais 

Il faut dire que l’international jordanien avait bénéficié d’une mobilisation énorme de ses compatriotes sur les réseaux sociaux après son incroyable reprise de volée inscrite contre l’OL lors de la victoire rennaise (4-2). D’autres observateurs évoquent également un simple problème d’affichage ou un décalage entre les chiffres publics et les données réellement validées par la Ligue. Pour l’instant, aucune communication détaillée n’a encore permis d’éclaircir totalement la situation.

Mais cette polémique tombe au pire moment pour le PSG et Ousmane Dembélé, à quelques jours seulement du plus grand rendez-vous de la saison. Samedi à Budapest, les Parisiens défieront Arsenal en finale de Ligue des Champions avec l’ambition de décrocher enfin le Graal européen. Et forcément, le club parisien se serait sans doute bien passé de cette agitation médiatique supplémentaire autour de son attaquant. Une chose est sûre : cette histoire continue d’alimenter énormément de réactions sur les réseaux.

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