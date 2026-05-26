S’il souhaitait rester au RC Lens dans un premier temps, Pierre Sage est perdu en raison de l’intérêt anglais à son égard.

L’avenir de Pierre Sage au RC Lens n’a jamais semblé aussi flou. Quelques jours seulement après avoir offert aux Sang et Or la première Coupe de France de leur histoire, l’entraîneur lensois se retrouve déjà au cœur de nombreuses convoitises… et notamment venues d’Angleterre.

Un club anglais fait douter Pierre Sage

Invité de L’After Foot sur RMC, le technicien de 47 ans a clairement entretenu le doute autour de son avenir. Officiellement, sa priorité reste Lens. Mais ses déclarations ont surtout confirmé que des discussions importantes étaient actuellement en cours en coulisses.

« L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet », a-t-il d’abord expliqué avant de tempérer immédiatement : « Aujourd’hui, il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent ».

Une phrase qui en dit long sur l’agitation actuelle autour de son dossier. Et le moment le plus marquant de son intervention est arrivé lorsque Walid Acherchour lui a demandé si une grosse proposition venue de Premier League pourrait provoquer une réflexion de sa part. La réponse de Pierre Sage a immédiatement fait réagir : « C’est déjà le cas. »

Le RC Lens reste en pole mais…

Autrement dit, l’ancien entraîneur de l’OL dispose déjà d’approches concrètes venues de l’étranger. Et visiblement, ces sollicitations sont suffisamment sérieuses pour venir bousculer sa volonté initiale de poursuivre l’aventure lensoise. Cette sortie médiatique n’est évidemment pas passée inaperçue. Car si le RC Lens espérait rapidement stabiliser son projet après cette saison historique, le club pourrait finalement devoir gérer un feuilleton inattendu autour de son entraîneur. Le profil de Pierre Sage plaît énormément à l’étranger.

Son travail tactique, sa capacité à faire progresser les jeunes et sa gestion humaine ont impressionné bien au-delà de la Ligue 1. En Angleterre, plusieurs clubs apprécient également sa philosophie de jeu moderne et sa faculté à performer avec des moyens maîtrisés. Reste désormais à savoir jusqu’où iront ces intérêts. Pour l’instant, la tendance demeure encore favorable à un maintien à Lens. Mais les prochaines semaines pourraient totalement rebattre les cartes si une offre majeure venait réellement tomber sur la table.