Si Joseph Oughourlian pendait rassurer au sujet de ‘l’avenir de Pierre Sage au RC Lens, sa mission est en partie ratée.

Après une saison exceptionnelle conclue par une victoire historique en Coupe de France face à l’OGC Nice (3-1), Pierre Sage est devenu l’un des techniciens les plus convoités du moment. Arrivé l’été dernier avec un contrat de trois ans, le coach lensois a totalement transformé le RC Lens, au point de rivaliser avec le PSG pendant une immense partie de la saison en Ligue 1. Mais malgré les déclarations rassurantes de son président Joseph Oughourlian, l’avenir du technicien reste loin d’être totalement verrouillé.

Pierre Sage entretient le doute

Ces derniers jours, plusieurs clubs européens, dont Crystal Palace FC, auraient pris des renseignements sur le coach lensois. Et surtout, Pierre Sage lui-même n’a jamais fermé totalement la porte à un départ. Quelques jours avant la finale, il expliquait déjà :« Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée, c’est de rester. »

Puis, juste après le sacre au Stade de France, le technicien a remis une pièce dans la machine avec une déclaration qui n’a échappé à personne : « Il n’y a pas de raison que ça évolue, après je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. » Une phrase qui a immédiatement relancé toutes les spéculations autour de son avenir.

Oughourlian fixe ses limites

Face à la montée des rumeurs, Joseph Oughourlian a tenté de calmer le jeu samedi lors du retour des Lensois à Bollaert. « Je pense que Pierre va continuer avec le club », a assuré le président du RC Lens, avant de poser immédiatement un cadre très clair concernant la politique salariale du club. « Ces gens savent qu’on ne fera pas de folies et qu’on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu’on s’est fixé », a-t-il prévenu. Un message fort adressé autant aux prétendants européens… qu’à Pierre Sage lui-même.

Une renégociation en coulisses ?

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des Trophées UNFP pour sa première saison complète dans l’élite, Sage dispose désormais d’une énorme cote sur le marché. Son discours ambigu pourrait aussi être interprété comme une manière de renégocier son contrat à la hausse après des résultats exceptionnels.

Son salaire actuel serait estimé à environ 100 000 euros bruts mensuels. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens sait désormais qu’il devra rapidement sécuriser son entraîneur pour éviter qu’un géant européen ne vienne bouleverser tous ses plans cet été.