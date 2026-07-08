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FRANCE

FC Nantes : trois nouveaux cadres s’imposent déjà

Par Louis Chrestian - 8 Juil 2026, 16:00

Le FC Nantes veut repartir sur de nouvelles bases, et certains joueurs semblent déjà décidés à prendre les choses en main. À l’entraînement, plusieurs profils se démarquent clairement et commencent à envoyer un message fort au staff comme au reste du groupe.

Parmi eux, Frédéric Guilbert apparaît déjà comme l’un des hommes forts de cette préparation. Par son expérience, son volume et son attitude, le défenseur nantais coche toutes les cases du joueur capable de devenir un vrai relais sur le terrain comme dans le vestiaire. Dans une saison où le FC Nantes aura besoin de caractère, son profil pourrait rapidement devenir indispensable.

Guilbert, Youssif et Dupé montent en puissance

Autre nom à suivre de près : Ali Youssif. Encore en quête de confirmation, le joueur profite de cette préparation pour marquer des points. Disponible, impliqué et visiblement déterminé à se faire une place, il fait partie de ceux qui pourraient bousculer la hiérarchie si cette dynamique se confirme dans les prochaines semaines.

Enfin, Maxime Dupé incarne lui aussi ce nouveau socle nantais. De retour dans un environnement qu’il connaît bien, le gardien apporte de l’expérience, du sérieux et une forme de stabilité bienvenue. Son rôle pourrait dépasser le simple cadre sportif, tant son vécu peut compter dans un vestiaire en reconstruction.

À ce stade de la préparation, rien n’est encore figé. Mais une chose semble déjà claire : le FC Nantes voit émerger des leaders potentiels. Guilbert, Youssif et Dupé commencent à faire leur trou, et leur montée en puissance tombe au meilleur moment pour un club qui cherche à retrouver une vraie colonne vertébrale.

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