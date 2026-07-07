Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Après Maxime Dupé et Younoussa, le FC Nantes tient sa troisième recrue estivale.

Le FC Nantes continue d’accélérer sur son mercato estival. Après les arrivées de Maxime Dupé et de Wilitty Younoussa, les Canaris s’apprêtent à officialiser une troisième recrue avec l’arrivée imminente de Lucas Perrin.

Perrin aujourd’hui à Nantes ?

Selon David Phelippeau, le défenseur central de 27 ans est attendu ce mardi à Nantes afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Un dossier qui ne semble plus faire beaucoup de doute et qui permettra à Michel Der Zakarian de renforcer un secteur défensif qu’il souhaitait solidifier avant le début de la saison.

Passé par l’OM, où il a été formé, puis par le RC Strasbourg, Lucas Perrin évoluait depuis l’été dernier au Sporting Gijón, en D2 espagnole. Toujours lié au club espagnol jusqu’en juin 2027, il devrait finalement retrouver le championnat de France pour apporter son expérience au collectif nantais.

Déjà 3 recrues pour Der Zakarian

Avec près de 150 matches professionnels au compteur, Perrin représente un profil fiable, capable d’encadrer une défense en reconstruction. Son vécu en Ligue 1 constitue également un atout important pour un FC Nantes qui ambitionne de retrouver rapidement l’élite. Ce recrutement confirme la volonté des dirigeants du FC Nantes de miser sur des joueurs connaissant parfaitement les exigences du football français.

Après le retour de Maxime Dupé dans les cages et la signature de Wilitty Younoussa au milieu de terrain, Lucas Perrin devrait devenir la troisième recrue officielle de l’été. Michel Der Zakarian voit ainsi son effectif prendre forme progressivement. D’autres mouvements sont attendus dans les prochaines semaines, notamment dans le secteur offensif, mais le technicien arménien peut déjà compter sur un renfort défensif d’expérience pour poursuivre la préparation estivale.