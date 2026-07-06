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FRANCE

FC Nantes Mercato : c’est confirmé, un attaquant du Mondial va signer !

Par William Tertrin - 6 Juil 2026, 10:00

Le nom de Hazem Mastouri circule avec insistance du côté du FC Nantes, et l’attaquant tunisien pourrait même être la troisième recrue estivale.

Le mercato du FC Nantes risque bien de s’animer avec une troisième recrue en approche après Dupé et Younoussa. Cette fois, c’est le compte Espérance Time sur X qui affirme que Hazem Mastouri va s’engager avec Nantes, évoquant un « dossier clos ».

Pour rappel, Hazem Mastouri est un attaquant international tunisien de 29 ans évoluant en Russie, sous les couleurs du Dinamo Makhachkala. Son profil est décrit comme celui d’un avant-centre puissant, habitué à différents championnats (Tunisie, Irak, Russie), capable de s’adapter rapidement à de nouveaux environnements. La saison dernière, il n’a marqué que 4 buts en 29 matchs. Son parcours à la Coupe du monde à la Tunisie n’a pas duré longtemps malgré un but.

Un profil qui colle aux besoins nantais

Le FC Nantes cherche à étoffer son attaque pour la saison à venir. Le profil de Mastouri correspondrait à une volonté claire : recruter un buteur expérimenté, immédiatement opérationnel, sans longue phase d’adaptation.

Avec les probables départs de Mohamed et Abline, le club nantais va devoir s’activer pour renforcer son attaque, un secteur où il va manquer du monde.

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