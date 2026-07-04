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FRANCE

ASSE, FC Nantes Mercato : nouveau coup dur pour les Canaris dans la bataille pour Corredor

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 21:00

Le FC Nantes pourrait avoir du mal à convaincre Killian Corredor. Outre l’admiration du joueur pour le Chaudron, la puissance financière de l’ASSE pourrait aussi faire la différence.

Le dossier Killian Corredor s’annonce comme l’un des premiers bras de fer du mercato estival pour le FC Nantes. Alors que les Canaris avancent sur la piste de l’attaquant français de Darmstadt, la concurrence de l’ASSE pourrait rapidement faire basculer les négociations.

Comme relayé sur notre site, Nantes travaille sur l’arrivée de Killian Corredor, sous contrat avec Darmstadt. Le coût de l’opération est estimé à environ 2 millions d’euros, mais les Jaune-et-Vert doivent composer avec un concurrent particulièrement ambitieux : l’ASSE.

« Si Sainté surpaye, c’est fini »

Sur X, un supporter a directement interrogé le journaliste sur les chances de voir Corredor rejoindre la Beaujoire. La réponse de l’insider Emmanuel Merceron est sans détour : « Sainte c’est le PSG de la L2. Nantes est faible financièrement face à eux. Si Sainté surpaye, c’est fini. »

Une déclaration qui illustre le déséquilibre économique que Merceron perçoit entre les deux clubs. Malgré son statut, le FC Nantes ne disposerait pas des mêmes marges de manœuvre que l’ASSE sur ce dossier précis. Les dirigeants stéphanois, via Kilmer, sont évidemment capables d’aller plus loin si une bataille d’enchères venait à s’engager.

Corredor déjà fan du Chaudron

Reste désormais à savoir si le projet sportif nantais suffira à compenser un éventuel écart financier. Si les dirigeants stéphanois décident effectivement d’augmenter leur offre, comme le redoute Emmanuel Merceron, les Canaris pourraient être contraints d’abandonner une piste pourtant jugée très intéressante en interne.

En attendant, l’ASSE a déjà tapé dans l’œil de Killian Corredor, qui a encensé l’ambiance du Chaudron plus d’une fois.

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