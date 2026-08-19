À LA UNE DU 19 AOûT 2026
[19:16]PSG – Stade Rennais : le verdict est déjà tombé !
[19:10]OM Mercato : accord confirmé avec une première recrue !
[18:48]ASSE Mercato : une offre est partie pour le remplaçant de Stassin ! 
[18:28]PSG – Stade Rennais : coup de théâtre à quatre jours du match !
[18:05]RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Toppmöller avant Auxerre
[17:45]OM Mercato : Lorenzi pense à Boudaoui, Nice a déjà donné sa réponse
[17:25]FC Nantes : coup de tonnerre pour l’avenir de Michel Der Zakarian !
[17:05]Stade Rennais Mercato : une recrue déçoit déjà Haise, une ex-piste du RC Lens en approche ?
[16:40]OM Mercato : coup de théâtre pour Di Gregorio, ça chauffe avec un autre gardien ?
[16:20]ASSE Mercato : un nouveau départ acté, ça se réchauffe pour Davitashvili !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : coup de tonnerre pour l’avenir de Michel Der Zakarian !

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 17:25
Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes

Déjà annoncé sur la sellette après deux défaites en deux journées, Michel Der Zakarian ne serait peut-être pas aussi menacé qu’annoncé au FC Nantes.

Depuis la défaite du FC Nantes sur la pelouse du Stade Lavallois (2-1) le week-end dernier, la deuxième en autant de matchs depuis le début de la saison, Michel Der Zakarian est déjà annoncé sur la sellette chez les Canaris. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le départ du technicien de 63 ans pourrait même intervenir très rapidement, tandis que Grégory Poirier, libre de tout contrat depuis son départ du Red Star, serait actuellement en pole position pour lui succéder.

Der Zakarian pas si menacé que ça ?

Une information démentie sur X par le journaliste de Ouest-France David Phelippeau, l’un des mieux informés lorsqu’il s’agit du FC Nantes. « Moi, je n’ai rien écrit sur ça… Tout le monde s’est emballé… », a lancé le spécialiste des Canaris sur le réseau social.

Comme nous vous l’avions relayé, David Phelippeau avait, par ailleurs, déjà démenti l’existence d’éventuelles discussions entre Grégory Poirier et les dirigeants du FC Nantes. « C’est surtout faux à l’heure où on se parle », avait-il réagi dimanche soir après la diffusion de l’information de Sacha Tavolieri. Avant de préciser : « Je dis juste que ce soir il n’y a aucune discussion avec Grégory Poirier. »

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot