FC Nantes : coup de tonnerre pour l’avenir de Michel Der Zakarian !

Déjà annoncé sur la sellette après deux défaites en deux journées, Michel Der Zakarian ne serait peut-être pas aussi menacé qu’annoncé au FC Nantes.

Depuis la défaite du FC Nantes sur la pelouse du Stade Lavallois (2-1) le week-end dernier, la deuxième en autant de matchs depuis le début de la saison, Michel Der Zakarian est déjà annoncé sur la sellette chez les Canaris. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le départ du technicien de 63 ans pourrait même intervenir très rapidement, tandis que Grégory Poirier, libre de tout contrat depuis son départ du Red Star, serait actuellement en pole position pour lui succéder.

Der Zakarian pas si menacé que ça ?

Une information démentie sur X par le journaliste de Ouest-France David Phelippeau, l’un des mieux informés lorsqu’il s’agit du FC Nantes. « Moi, je n’ai rien écrit sur ça… Tout le monde s’est emballé… », a lancé le spécialiste des Canaris sur le réseau social.

Comme nous vous l’avions relayé, David Phelippeau avait, par ailleurs, déjà démenti l’existence d’éventuelles discussions entre Grégory Poirier et les dirigeants du FC Nantes. « C’est surtout faux à l’heure où on se parle », avait-il réagi dimanche soir après la diffusion de l’information de Sacha Tavolieri. Avant de préciser : « Je dis juste que ce soir il n’y a aucune discussion avec Grégory Poirier. »