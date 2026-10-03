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FC Nantes : Halilhodzic a reçu une offre dans un projet de rachat, sa réponse a fusé !

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 10:00
Vahid Halilhodzic (FC Nantes)

Vahid Halilhodzic aurait été approché pour occuper un rôle important au FC Nantes dans le cadre d’un projet de rachat.

Venu en pompier de service, le 19 mai dernier, sur le banc du FC Nantes pour tenter de sauver le club d’une relégation en Ligue 2, Vahid Halilhodzic n’a finalement pas réussi à maintenir les Canaris et a mis un terme à sa carrière d’entraîneur à l’issue de la saison. Mais le technicien franco-bosnien aurait pu poursuivre son aventure à Nantes dans un tout autre rôle que celui de coach.

Halilhodzic approché dans un projet de rachat du FC Nantes !

Dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle, le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, a révélé que Vahid Halilhodzic avait été approché pour occuper un rôle proche de celui de directeur sportif dans le cadre d’un projet de rachat du FC Nantes. Une proposition qui lui aurait été transmise par Fabrice Pancrate, ancien joueur du club nantais.

« Vahid Halilhodzic a reçu un coup de fil d’un certain Fabrice Pancrate, qui lui disait : « Écoutez, coach Vahid, si on vous propose un rôle de « grand manitou » du sportif à la Jonelière dans un futur projet de rachat, est-ce que ça vous tente ? » Vahid a coupé court et tout de suite, il a dit non, non ! C’était un peu un poste de directeur sportif », a confié le spécialiste des Canaris. Un rôle de conseiller du président aurait également été proposé à Vahid Halilhodzic, mais l’ancien entraîneur du FC Nantes n’aurait pas donné suite à ces sollicitations.

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