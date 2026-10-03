RC Lens : Toppmöller a déjà tranché pour son avenir !

Après son départ du RC Lens, Dino Toppmöller a affiché ses intentions pour la suite de sa carrière.

Après seulement six matchs à la tête des Sang et Or, Dino Toppmöller a été remercié de son poste d’entraîneur du RC Lens le 15 septembre dernier, mettant brutalement fin à une aventure qui venait à peine de commencer. Arrivé cet été sur le banc lensois, le technicien allemand n’aura donc pas eu le temps d’installer durablement ses idées en Artois. Un départ particulièrement difficile à digérer pour l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, qui est désormais sorti du silence pour revenir sur les circonstances de son éviction.

Dans le podcast Spielmacher von 360Media, Dino Toppmöller a livré sa version des faits et n’a pas caché son incompréhension. « Les résultats étaient bons, l’ambiance était bonne. J’ai tout de suite accroché avec les supporters. Ça me fait un peu mal de quitter le club parce que j’ai vu beaucoup de potentiel chez les joueurs individuellement et j’avais déjà tissé des liens avec beaucoup d’entre eux. J’étais abasourdi. Pour moi, il n’était pas judicieux d’envisager de se séparer de quelqu’un qui n’avait rien fait d’extraordinaire. »

Toppmöller déjà prêt à retrouver un banc

L’ancien coach de l’Eintracht Francfort s’est également exprimé sur son avenir et n’entend visiblement pas rester longtemps éloigné des terrains. « Je n’ai pas besoin d’une année sabbatique maintenant », a-t-il lâché. Pour rappel, Dino Toppmöller a récemment été ciblé par le Borussia Mönchengladbach, qui a finalement choisi Alexander Blessin pour prendre les commandes de son équipe. Cette piste désormais refermée, l’ancien entraîneur du RC Lens reste donc à l’écoute d’une nouvelle opportunité et semble prêt à rebondir rapidement si un nouveau projet se présente.