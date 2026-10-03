OM : une autre bonne nouvelle tombe pour Genesio avant Troyes !

Touché avec l’équipe de France U20, Tadjidine Mmadi a reçu des nouvelles plutôt rassurantes avant la reprise avec l’OM.

La trêve internationale aura laissé des traces du côté de l’Olympique de Marseille. Pas moins de quatre joueurs de Bruno Genesio ont été touchés avec leur sélection ces derniers jours : Derek Cornelius, Amine Gouiri, Himad Abdelli et Tadjidine Mmadi. Une véritable hécatombe pour l’OM à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et du déplacement à Troyes, même si les nouvelles concernant le jeune international français sont plutôt rassurantes.

Rien de grave pour Tadjidine Mmadi !

Touché vendredi dernier lors de la défaite de l’équipe de France U20 face à l’Allemagne (0-1), Tadjidine Mmadi a été contraint de déclarer forfait ce mardi pour le deuxième match amical des Bleuets contre l’Angleterre, également perdu par les Français (1-2). Mais le pépin physique de l’ailier gauche de l’OM ne semble pas sérieux. Le joueur de 19 ans figurait en effet sur la feuille de match face aux Anglais, laissant penser qu’il a surtout été préservé par le staff tricolore par précaution.

Sauf mauvaise surprise à son retour à Marseille, Tadjidine Mmadi pourrait donc être disponible pour le prochain match de l’OM face à Troyes, le dimanche 11 octobre (20h45). Une bonne nouvelle supplémentaire pour Bruno Genesio, qui pourrait également récupérer Tochukwu Nnadi, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia à l’occasion de la reprise. Malgré les pépins physiques subis par plusieurs internationaux pendant la trêve, l’infirmerie marseillaise pourrait donc commencer à se vider avant le déplacement à Troyes.



