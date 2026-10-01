Les séances ont repris sur les terrains de La Commanderie en ce début de semaine et Bruno Genesio a dû élargir son groupe aux Minots pour ajuster le nombre de joueurs à l’entraînement.

La trêve internationale n’aura pas vraiment permis à l’OM de souffler. Bruno Genesio doit toujours composer avec plusieurs joueurs retenus en sélection, notamment Pierre-Emile Højbjerg avec le Danemark, Nayef Aguerd avec le Maroc ou encore Kelyann Bezahaf avec les Espoirs algériens.

Nnadi est déjà de retour à l’OM !

Et pendant ce temps, les blessures continuent de compliquer la tâche du technicien de l’OM. Derek Cornelius est notamment forfait jusqu’à la fin de l’année après sa blessure à la hanche avec le Canada. Himad Abdelli a lui aussi été touché à la cheville gauche avec l’Algérie. Dans ce contexte, trois retours sont particulièrement attendus.La première bonne nouvelle concerne Tochukwu Nnadi. Le milieu nigérian, victime d’une blessure au ménisque à Monaco, a pu reprendre les séances collectives à La Commanderie.

Le joueur avait choisi de ne pas subir d’opération et son retour constitue donc une vraie bouffée d’air pour Genesio. Son retour tombe particulièrement bien. Avec les absences et les pépins physiques qui se multiplient, disposer à nouveau d’un milieu supplémentaire permet à l’entraîneur de mieux gérer les rotations. Nnadi n’est toutefois pas encore présenté comme un titulaire garanti. Il devra retrouver progressivement le rythme de la compétition.

Kondogbia et Harit se rapprochent également

Autre retour très attendu : celui de Geoffrey Kondogbia. Touché musculairement à Monaco, le Centrafricain poursuit son programme de réathlétisation. Bruno Genesio avait indiqué que son joueur allait mieux et que son retour à l’entraînement collectif devait intervenir prochainement. Son retour offrirait une solution d’expérience supplémentaire à l’OM. Kondogbia avait déjà été utilisé dans différentes configurations par Genesio durant la préparation et son profil peut permettre au technicien de sécuriser son milieu lorsque l’enchaînement des rencontres devient particulièrement dense.

Amine Harit va aussi mieux et représente enfin une autre option très intéressante. Le Marocain avait été victime d’une gêne musculaire, mais les examens n’avaient pas révélé de problème majeur. Le club se voulait alors rassurant sur la durée de son indisponibilité. Son retour pourrait surtout offrir une alternative dans l’animation offensive. Genesio l’avait déjà envisagé dans un rôle plus axial, notamment derrière l’attaquant, et sa polyvalence pourrait lui permettre de modifier son organisation sans bouleverser complètement son équipe. Après un début de saison perturbé par les blessures, Genesio pourrait ainsi récupérer trois armes supplémentaires. Et dans un effectif qui manque parfois de solutions, ces retours pourraient changer beaucoup de choses.