FC Nantes : la date de l’officialisation de la vente a fuité ! 

Le processus de vente du FC Nantes serait de mieux en mieux engagé à tel point q’uh calendrier officiel en découle.

Le dossier de la vente du FC Nantes est entré dans une phase décisive. Waldemar Kita, propriétaire du club depuis 2007, aurait accepté de céder les Canaris à un groupe d’investisseurs représenté par Paulo Tavares, à la tête de Phenix Sports Invest.

Kita a enfin trouvé un accord au FC Nantes

Un compromis de vente a été signé mardi, marquant une étape majeure dans un processus qui s’accélère depuis plusieurs semaines. L’accord ouvrirait désormais une période de négociations exclusives avant la conclusion définitive de la transaction.

Le montant de l’opération serait proche de 100 millions d’euros, hors éventuels bonus. Une somme qui correspondrait aux attentes affichées ces dernières semaines par Waldemar Kita, alors que plusieurs candidats s’étaient manifestés pour reprendre le club. Le projet porté par Paulo Tavares aurait finalement convaincu la famille Kita. Franck Kita, directeur général délégué, aurait également donné son accord au projet. Tavares travaille sur cette reprise depuis plusieurs années et s’appuie sur Phenix Sports Invest, une structure réunissant notamment des investisseurs français, portugais et luxembourgeois.

Attention toutefois : le FC Nantes n’a pas encore officiellement changé de propriétaire. Le compromis doit désormais laisser place aux dernières étapes administratives et financières. Le comité social et économique du club doit notamment être consulté. Surtout, le dossier devra passer devant la DNCG, qui examinera la solidité financière du projet et les garanties apportées par les repreneurs. C’est seulement après cette validation et le versement des fonds que la vente pourra être définitivement finalisée.

Une vente actée fin octobre ou début novembre ?

C’est précisément là que le calendrier commence à se préciser. Si la DNCG valide le projet dans les prochaines semaines et si les fonds nécessaires sont effectivement débloqués, L’Équipe affirme que le changement de propriétaire pourrait intervenir entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre. Une échéance qui marquerait la fin de près de vingt ans de présence de Waldemar Kita à la tête du FC Nantes.

Le dossier reste donc soumis à plusieurs conditions, mais l’opération semble désormais beaucoup plus avancée qu’une simple prise de contact. Derrière cette vente se dessine également un nouveau modèle pour le FC Nantes. Le pool emmené par Paulo Tavares voudrait mettre en place une nouvelle organisation autour du club et s’appuyer sur plusieurs investisseurs. Certains noms pourraient également apparaître dans la future gouvernance si la transaction aboutit.

Le FC Nantes, actuellement en Ligue 2, pourrait donc connaître une transformation profonde aussi bien sur le plan capitalistique que dans son fonctionnement. Pour Waldemar Kita, cette opération serait surtout l’aboutissement d’une réflexion entamée depuis plusieurs mois. Pour les supporters nantais, elle pourrait surtout ouvrir une nouvelle page. Mais avant de parler de changement officiel, il faudra encore franchir l’obstacle le plus important : celui de la DNCG.