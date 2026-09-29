FC Nantes : le mystère du match contre Le Mans se dissipe enfin, Poirier avait une idée précise !

La défaite du FC Nantes en amical contre Le Mans continue de faire émerger des doutes au sujet des Canaris. Le mystère reste presqu’entier autour de la préparation du FC Nantes. Alors que les Canaris profitent de la trêve internationale pour travailler avant la reprise de la Ligue 2, le club n’a toujours pas communiqué officiellement sur son premier match amical face au Mans.

Hachem a bien trouvé le chemin des filets

Une situation assez inhabituelle qui laisse les supporters nantais dans le flou. Le résultat est pourtant connu : Le Mans s’est imposé 3-1. Ryad Hachem a inscrit l’unique but des Canaris, tandis que Jean Vercruysse, Antoine Rabillard et William Harhouz ont marqué pour les Manceaux.Pour Hachem, cette rencontre restera malgré tout comme une première étape intéressante. Arrivé au FC Nantes en toute fin de mercato en provenance du Red Star, le milieu de terrain de 28 ans a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Une petite satisfaction dans une rencontre qui s’est terminée par une nouvelle défaite. Le club nantais n’a en revanche toujours pas dévoilé la composition utilisée par Grégory Poirier. Et c’est précisément là que le mystère demeure. Du côté du Mans, Patrick Videira a confirmé une volonté de faire participer largement son groupe. « On a donné du temps de jeu à tout le monde », a expliqué l’entraîneur manceau à Ouest-France afin de lever une partie du mystère autour de cette rencontre polémique.

Un plan bien précis pour Poirier ?

Cette configuration rend également très intéressante la situation de Killian Corredor et Fabien Centonze. Les deux joueurs étaient en phase de reprise après des blessures respectivement aux ischio-jambiers et au genou. Grégory Poirier avait expliqué avant la trêve qu’il espérait pouvoir les revoir lors des matchs amicaux, éventuellement avec un temps de jeu réduit. Mais impossible, à ce jour, de confirmer leur présence contre Le Mans. Le FC Nantes n’a toujours pas communiqué son onze de départ. Une prudence qui entretient forcément les interrogations chez les supporters.

Le silence nantais peut aussi s’expliquer par la volonté de Grégory Poirier de travailler sans exposer ses choix. Le nouvel entraîneur des Caanris cherche notamment à installer progressivement son 3-5-2 hybride, un système qui doit encore être assimilé par son groupe. Le match contre Le Mans lui a donc permis de multiplier les essais, de répartir les minutes et probablement d’observer certains joueurs dans des configurations différentes. Le FC Nantes aura rapidement l’occasion de poursuivre ses expérimentations. Après Le Mans, les Canaris doivent affronter Lorient le 3 octobre prochain, toujours à huis clos.