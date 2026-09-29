Si le processus de vente du FC Nantes semble plutôt bien engagé, un dernier verrou freine l’opération.

Le FC Nantes est peut-être en train de vivre les dernières semaines de l’ère Waldemar Kita. Après près de vingt ans à la tête du club, le propriétaire nantais a confirmé avoir reçu plusieurs propositions de rachat.

« Reste à savoir si l’argent sera présenté sous peu »

Parmi elles, le projet porté par Paulo Tavares semble désormais particulièrement avancé. L’Équipe indique même que ce dossier « tiendrait la corde » mais une vente n’est jamais terminée tant que l’argent n’est pas sur la table. Emmanuel Merceron confirme lui aussi que le projet prend forme : « Ce n’est pas un projet local, ça c’est sûr. Marcelo c’est vrai, le directeur sportif étranger c’est vrai. Maintenant reste à savoir si l’argent sera présenté incessamment sous peu. »

L’insider féru du FC Nantes fait ainsi référence aux contours du projet de Paulo Tavares, dans lequel plusieurs personnalités du football apparaissent déjà. Marcelo, ancienne légende du Real Madrid, est notamment envisagé comme ambassadeur du club. Fabrice Pancrate participerait également à la recherche d’investisseurs, tandis que Cyril Linette pourrait intégrer le futur conseil stratégique. Sur le papier, le projet prend donc de l’épaisseur. Mais il reste encore à passer l’épreuve la plus importante.

« Dans l’esprit des Kita, le club est vendu »

C’est précisément là que le dossier pourrait se compliquer. Les informations publiées ces derniers jours font état d’un important écart entre les attentes de Waldemar Kita et les premières propositions des repreneurs. Selon L’Équipe, les investisseurs intéressés seraient encore sur une offre inférieure à 50 millions d’euros, alors que le propriétaire nantais attendrait environ 95 millions pour céder le club. Les propositions pourraient toutefois évoluer et tendre vers une valorisation proche de 100 millions d’euros. Autrement dit, le principe du projet semble avancer, mais la question des garanties financières reste déterminante.

Emmanuel Merceron estime même que, dans l’esprit de la famille Kita, la décision serait déjà pratiquement prise : « Dans l’esprit des Kita le club est vendu au projet Tavares et on va le rabâcher encore, ne manque que l’argent. Et c’est important comme manque. » Une formule qui résume parfaitement la situation actuelle. Il ne s’agit donc pas encore d’annoncer officiellement la vente du FC Nantes. Plusieurs sources insistent au contraire sur le fait que rien n’est signé à ce stade mais les négociations seraient suffisamment avancées pour que le financement soit désormais le principal sujet.

Paulo Tavares doit convaincre ses investisseurs

Pour Paulo Tavares, l’enjeu est donc considérable. L’ancien intermédiaire, aujourd’hui à la tête de Phenix Sport Invest, doit désormais réunir les partenaires capables de financer son projet et de convaincre la famille Kita. Le dossier a déjà franchi plusieurs étapes : négociations engagées, projet structuré et personnalités identifiées. Mais tant que les fonds ne sont pas sécurisés, le FC Nantes reste officiellement la propriété de Waldemar Kita. Et c’est précisément ce dernier verrou qui pourrait encore ralentir une opération pourtant annoncée comme de plus en plus concrète.

La situation est donc assez paradoxale. D’un côté, le projet Tavares semble aujourd’hui particulièrement avancé et serait même considéré comme le mieux placé pour reprendre les Canaris. De l’autre, le financement reste suffisamment important pour empêcher toute officialisation. Les supporters du FC Nantes vont donc devoir patienter encore un peu. Le changement de propriétaire paraît plus concret que jamais, mais il faudra désormais que Paulo Tavares transforme les promesses et les intentions en garanties financières. Car comme le rappelle Merceron, il manque encore l’essentiel : l’argent.