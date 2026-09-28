FC Nantes : Le feu vert est tombé pour un jeune attaquant nantais

Le FC Nantes continue de sécuriser ses éléments prometteurs. À seulement 17 ans, Loan Merrifield vient de signer son premier contrat professionnel avec les Canaris, quelques jours après ses débuts sous le maillot de l’équipe de France U18.

Loan Merrifield s’engage jusqu’en 2029

Le FC Nantes a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel de Loan Merrifield. Le jeune attaquant est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029, une récompense logique au regard de sa progression régulière au sein de la maison Jaune et Verte.

Arrivé sur les bords de l’Erdre durant l’été 2023, après un passage au SCO d’Angers, le natif d’Angers a franchi toutes les étapes. Passé par la préformation, les U17 puis les U19, il évolue désormais avec l’équipe réserve de la Jonelière.

Loan Merrifield a également été invité à plusieurs reprises aux entraînements de l’équipe première. Sans précipiter son développement, le FC Nantes lui offre ainsi un cadre contractuel stable pour poursuivre sa progression au contact du groupe professionnel.

Une première sélection avec les Bleuets

Cette signature intervient dans une période particulièrement favorable pour l’avant-centre. Quelques jours plus tôt, Merrifield a honoré sa première sélection avec l’équipe de France U18, sous les ordres de José Alcocer. Son parcours international chez les jeunes est également répertorié sur sa fiche auprès de la Fédération française de football.

Le club canari met notamment en avant sa capacité à percuter, sa rapidité et sa qualité technique. Des caractéristiques qui lui permettent d’occuper les postes offensifs et qui ont convaincu la direction nantaise de sécuriser son avenir pour les trois prochaines saisons.

FC Nantes : Boulogne, des bisbilles entre la formation et Poirier, et la vente du club dans Sans Contrôle. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2102404264505070042

Un signal envoyé par la formation nantaise

Cette officialisation arrive alors que le fonctionnement de la formation nantaise fait aussi l’objet de discussions autour du club. Dans ce contexte, le premier contrat professionnel accordé à Merrifield constitue un signal concret : le FCN entend toujours ouvrir une passerelle entre la Jonelière et son équipe première.

Le jeune attaquant doit désormais confirmer avec la réserve avant de pouvoir prétendre à une place durable chez les professionnels. À 17 ans, le temps joue encore en sa faveur et Nantes ne souhaite pas brûler les étapes avec l’un des espoirs de son centre.

Une ascension entamée à cinq ans

Loan Merrifield a commencé le football à l’âge de cinq ans à l’AS Tiercé Cheffes. Quatre ans plus tard, il a rejoint Angers avant de taper dans l’œil des recruteurs nantais, qui l’ont accueilli à 14 ans.

Trois années après son arrivée, son premier contrat professionnel vient valider le chemin parcouru. Entre son installation en réserve, ses entraînements avec le groupe fanion et sa première cape en équipe de France U18, les planètes semblent aujourd’hui alignées pour la jeune pépite nantaise.