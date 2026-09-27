FC Nantes : la défaite face au Mans fait polémique !

Après la défaite du FC Nantes face au Mans (3-1), le silence du club autour de ce match amical agace de nombreux supporters nantais.

Le FC Nantes profite de cette longue trêve internationale de trois semaines pour garder le rythme avant la reprise de la Ligue 2. Dans cette optique, les Canaris ont programmé deux rencontres amicales face à des formations de Ligue 1 : Le Mans puis Lorient. La première s’est déroulée ce samedi midi, à huis clos, face aux Manceaux.

Au terme d’un format inhabituel de quatre périodes de 30 minutes, les hommes de Grégory Poirier se sont inclinés (3-1). Un résultat forcément décevant, même si l’objectif était avant tout de maintenir le groupe en condition, de distribuer du temps de jeu et de permettre au staff nantais de procéder à plusieurs essais en vue de la reprise du championnat.

Mais au lendemain de cette défaite, ce n’est finalement pas seulement le résultat qui fait parler. L’absence de nouvelles du côté du FC Nantes autour de cette rencontre suscite également l’incompréhension d’une partie de ses supporters.

Le silence total du FC Nantes après Le Mans

Près de 24 heures après le coup de sifflet final, le FC Nantes n’a publié ni compte rendu ni résumé de la rencontre sur son site officiel ou ses réseaux sociaux. Surtout, la composition alignée par Grégory Poirier reste inconnue, tout comme l’identité de l’ensemble des joueurs ayant participé aux quatre périodes.

Impossible également de connaître précisément les changements opérés par l’entraîneur nantais ou les différents essais réalisés au cours des 120 minutes. Un certain flou entoure donc toujours cette rencontre, alors qu’elle devait notamment permettre aux joueurs restés à Nantes pendant la trêve d’emmagasiner du temps de jeu.

Le contraste est d’autant plus visible que Le Mans a, de son côté, communiqué sur la rencontre sur ses réseaux sociaux, notamment autour de sa victoire face aux Canaris. Les supporters nantais doivent donc se tourner vers les informations provenant du camp adverse pour en apprendre davantage sur ce rendez-vous.

Les supporters nantais s’agacent

Une situation qui ne manque pas de faire réagir. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du FC Nantes regrettent ce manque de communication et auraient notamment aimé connaître le onze de départ, les joueurs utilisés par Grégory Poirier ou encore les principaux enseignements tirés de cette opposition.

Au-delà de la défaite (3-1), c’est donc surtout la manière dont cette rencontre a été entourée qui provoque l’agacement. Dans une période sans compétition officielle pendant trois semaines, ce rendez-vous constituait aussi l’une des rares occasions pour les fans de suivre l’évolution de leur équipe.

Reste désormais à savoir si le FC Nantes donnera davantage de nouvelles à l’occasion de sa deuxième rencontre amicale face à Lorient. Après les réactions suscitées par le match contre Le Mans, les supporters nantais seront forcément attentifs à la communication du club autour de ce prochain rendez-vous.