FC Nantes : la vente du club pourrait réserver une surprise aux futurs investisseurs

Alors que la vente du FC Nantes pourrait se concrétiser autour de 100 millions d’euros, un point reste particulièrement flou : que deviendront les dettes et créances liées à la holding de Waldemar Kita ?

La possible vente du FC Nantes entre dans une phase concrète. Selon L’Équipe, des négociations avancées seraient menées avec des investisseurs français et portugais, tandis que Waldemar Kita espérerait récupérer près de 100 millions d’euros pour céder le club, racheté environ 10 millions d’euros en 2007. Le quotidien présente par ailleurs le FC Nantes comme un club « qui n’a pas de dettes ».

Mais cette présentation mérite d’être nuancée.

Une dette qui se trouve notamment chez Flava Groupe

Le sujet est lié à la structure de détention du FC Nantes. Plus de 99 % du club était détenu par Flava Groupe, la holding contrôlée par Waldemar Kita et sa famille.

Surtout, les comptes du FC Nantes font apparaître depuis plusieurs années des abandons de comptes courants consentis par Flava Groupe, assortis de clauses de retour à meilleure fortune. Dans les comptes 2024, ces engagements atteignaient 83,65 millions d’euros.

Et selon une enquête de Mediacités publiée en avril 2026, Flava Groupe aurait encore apporté 45,6 millions d’euros au FC Nantes en 2025, portant à environ 130 millions d’euros les sommes prêtées au club depuis 2007. Ces sommes ne constituent toutefois pas nécessairement une dette exigible immédiatement : les abandons sont notamment assortis de cette clause de retour à meilleure fortune.

C’est donc là que se situe une partie de l’enjeu de la vente.

Les nouveaux propriétaires repartiront-ils vraiment de zéro ?

Dire que le FC Nantes « n’a pas de dettes » ne signifie pas forcément que le dossier financier est vierge de toute question entre le club et son actionnaire.

Les derniers comptes disponibles montrent d’ailleurs que le FC Nantes possède bien des dettes financières classiques, même si celles-ci sont nettement différentes des sommes avancées historiquement par la holding. Pour l’exercice 2025, les comptes font apparaître 5,39 millions d’euros de dettes financières, ainsi que 53,5 millions d’euros de dettes à moins d’un an.

Quel avenir pour le FCN ?

La vraie question, dans le cadre d’une cession, sera donc de savoir ce qui est inclus dans le périmètre de la transaction et ce qui restera à la charge de la structure de Waldemar Kita.

Si les quelque 100 millions d’euros évoqués correspondent au prix payé pour les titres du club, il faudra notamment déterminer le traitement des créances de Flava Groupe : seront-elles abandonnées définitivement, remboursées avant la vente, transférées au nouvel actionnaire ou maintenues avec une clause de retour à meilleure fortune ?

C’est un élément essentiel du dossier. Car entre un FC Nantes vendu avec une situation financière assainie et un club repris avec des engagements historiques envers sa holding, la réalité économique de l’opération peut être très différente.

Pour l’instant, le montant de 100 millions d’euros circule donc, mais la structure exacte de la transaction et le traitement des engagements entre le FC Nantes et Flava Groupe restent à éclaircir.