Parti prématurément du RC Lens la semaine dernière, Dino Toppmöller a déclenché une mini-tempête sur le FC Nantes de Waldemar Kita.

Le départ prématuré de Dino Toppmöller du RC Lens continue de faire parler. Et cette fois, le FC Nantes et Waldemar Kita se sont retrouvés au cœur d’un échange particulièrement animé entre deux observateurs aguerris du championnat de France.

« Le départ de Toppmöller ? Du Kita… »

Alors que Toppmöller a quitté le club artésien la semaine dernière, les difficultés rencontrées par le RC Lens depuis le début de saison ont été largement commentées. Une situation qui a notamment poussé Hervé Penot, journaliste à L’Équipe, à faire un parallèle avec la situation nantaise.

Sur les réseaux sociaux, Hervé Penot a estimé que le RC Lens devait peut-être laisser davantage de temps à son nouvel entraîneur et à ses recrues pour s’adapter : « L’an passé Lens avait réussi un rarissime sans-faute sur recrutement. Cette fois aucun ne s’impose. Et comme 3 des meilleurs sont partis. Sans oublier les hommes de banc et les blessures. Il faut peut-être aux nouveaux (coach, joueurs) le temps de s’adapter, non ? Du Kita… » Une dernière formule qui fait directement référence à Waldemar Kita et à la manière dont le président du FC Nantes est régulièrement associé aux changements opérés au sein du club.

La riposte n’a pas tardé à Lens

Cette comparaison n’a visiblement pas convaincu Laurent Mazure, spécialiste du RC Lens. L’ancien journaliste a rapidement répondu à Penot, en contestant le rapprochement avec le FC Nantes : « Osé le rapprochement avec Kita. Il y a une multitude de raisons à la greffe non prise jusqu’à présent. Entre projet de jeu qui ne semble pas passer depuis un certain temps, joueurs à la forme disparate, blessures/suspensions qui viennent contrarier le bloc équipe. »

Un échange qui remet donc le FC Nantes et Waldemar Kita dans la discussion, alors même que le débat portait initialement sur la situation du RC Lens. Le parallèle entre les deux clubs n’a en tout cas pas fait l’unanimité. Pour Laurent Mazure, les difficultés actuelles du RC Lens doivent avant tout être expliquées par plusieurs facteurs sportifs, plutôt que par un simple manque de temps laissé au nouvel entraîneur et aux recrues.