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FRANCE

FC Nantes : Der Zakarian a donné sa réponse aux Kita pour la baisse de ses indemnités

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 15:00
Michel Der Zakarian, l'entraîneur du FC Nantes

Après son limogeage du FC Nantes, Michel Der Zakarian aurait accepté la demande des Kita de revoir à la baisse ses indemnités de départ.

Revenu cet été au FC Nantes pour un troisième passage sur le banc des Canaris, Michel Der Zakarian a été limogé dès le 25 août, après trois défaites lors des trois premières journées de Ligue 2. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le propriétaire du FCN, Waldemar Kita, est revenu sur le départ du technicien de 63 ans, tout en espérant un geste de sa part concernant ses indemnités.

« Michel, je l’aime beaucoup. Je lui ai montré que je ne lui en voulais pas, espérant lui donner un coup de main. Comme toujours, le mauvais rôle, c’est pour moi puisque j’ai été obligé de prendre une décision, peu agréable. Je n’avais pas le choix. Je ne lui en veux pas. Les mentalités, la jeunesse, ce n’est plus du tout la même chose aujourd’hui. C’est super difficile de nos jours. J’ai été heureux de l’accueillir. En retour, va-t-il avoir la courtoisie de faire un geste ? Je ne sais pas. On verra bien. C’est un risque que j’ai pris. Et, comme d’habitude, quand je prends des risques, je le paie cash. »

Der Zakarian a accepté de baisser ses indemnités

Et selon Maxence Jamin, Michel Der Zakarian aurait bien consenti un effort financier envers le club des bords de l’Erdre. « Waldemar Kita a négocié auprès de Michel Der Zakarian pour ne pas l’indemniser à la hauteur d’un million d’euros suite à son licenciement, de plus, le licenciement d’Antoine Kombouaré n’a toujours pas été finalisé financièrement en lui versant une partie tous les trois mois… », a révélé le suiveur du FC Nantes sur X.

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Malgré son limogeage seulement quelques semaines après son retour, Michel Der Zakarian aurait donc accepté de baisser ses indemnités de départ, permettant à la famille Kita de réduire la facture de son licenciement.

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