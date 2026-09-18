FC Nantes : l’aveu préoccupant de Poirier sur ses joueurs et la Ligue 2

Avant le déplacement à Boulogne-sur-Mer, Grégory Poirier a reconnu que plusieurs joueurs du FC Nantes devaient encore s’adapter aux exigences mentales et physiques de la Ligue 2. Avec une seule victoire en six journées, le temps presse déjà pour les Canaris.

Le FC Nantes n’avait certainement pas imaginé un départ aussi compliqué. Après six journées de Ligue 2, le club nantais ne compte qu’une seule victoire et reste très éloigné du rythme attendu pour un ancien pensionnaire de l’élite.

La construction tardive de l’effectif, les nombreuses arrivées et le changement d’entraîneur peuvent expliquer une partie de ces difficultés. Mais après la prestation particulièrement décevante livrée à Sochaux, Grégory Poirier ne cherche plus d’excuses.

Arrivé sur le banc nantais à la fin du mois d’août pour succéder à Michel Der Zakarian, l’entraîneur sait que son équipe doit rapidement réagir. Avant le déplacement à Boulogne-sur-Mer, samedi, il a ainsi reconnu l’existence d’un « besoin immédiat de résultat ».

Poirier veut « reconfigurer » certains joueurs

Plus que la défaite à Sochaux, c’est surtout le comportement de son équipe qui a déçu Grégory Poirier. Le technicien attend davantage de caractère et d’engagement de la part de ses joueurs.

« C’est toujours difficile de perdre. Il y avait aussi un sentiment de déception par rapport au match donné. Je veux une équipe avec des valeurs. Certains joueurs doivent être reconfigurés sur l’aspect mental », a-t-il expliqué.

Le constat est particulièrement préoccupant. Si l’implication quotidienne du groupe ne semble pas poser de problème, les Canaris peinent encore à répondre aux exigences des rencontres de Ligue 2. Un championnat où l’intensité, les duels et la capacité à souffrir collectivement occupent une place centrale.

« Ils ne m’ont pas déçu dans l’implication, mais dans l’engagement. Il y a une approche mentale à avoir dans certains matchs de Ligue 2, notamment quand on est avant-dernier », a insisté Poirier.

« Il faut qu’ils sachent ce qu’est la Ligue 2 »

Le nouvel entraîneur nantais estime que plusieurs de ses joueurs n’ont pas encore totalement pris la mesure du championnat. Les recrues doivent notamment accélérer leur adaptation pour permettre au FC Nantes de quitter rapidement la zone dangereuse.

« À un moment, il faut qu’ils sachent ce qu’est la Ligue 2 et ce qui nous attend à chaque match. Les nouveaux joueurs doivent s’imprégner et apporter une énergie, comme moi et comme le staff », a-t-il prévenu.

Grégory Poirier refuse néanmoins d’accabler son groupe. Il assure faire confiance à des joueurs qu’il décrit comme de « super garçons » ayant envie de bien faire. Mais à Nantes, les bonnes intentions ne suffisent déjà plus.

Le technicien veut désormais identifier précisément les raisons des difficultés de son équipe. « Ce qui est important, c’est de haïr la défaite, mais il faut aussi répondre aux bonnes questions : pourquoi avons-nous perdu et pourquoi avons-nous été défaillants dans certains domaines ? »

Boulogne, un premier tournant pour les Canaris

Le déplacement à Boulogne-sur-Mer prend donc une importance considérable. Une victoire permettrait au FC Nantes de se donner de l’air et d’aborder plus sereinement la longue trêve internationale de trois semaines.

Cette coupure offrira ensuite à Grégory Poirier le temps nécessaire pour travailler en profondeur avec son effectif, aussi bien sur le plan mental que dans le jeu. Mais un nouveau résultat négatif plongerait les Canaris dans une situation encore plus inconfortable.

Le chantier reste immense et Nantes ne semble pas encore totalement armé pour répondre aux particularités de la Ligue 2. À Boulogne, les joueurs devront prouver qu’ils ont enfin compris ce que ce championnat exige d’eux.