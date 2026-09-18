ASSE : coup dur confirmé pour Ian Cathro avant le FC Metz

L’ASSE devra se passer de Mahmoud Jaber pour son déplacement sur la pelouse du FC Metz, samedi à 20 heures. Encore touché au niveau de la zone opérée en fin de saison dernière, le milieu stéphanois restera indisponible plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour Ian Cathro avant un rendez-vous important.

L’AS Saint-Étienne devra rapidement tourner la page. Une semaine après avoir concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Dunkerque, l’ASSE se déplace à Metz avec l’ambition de repartir immédiatement de l’avant.

Au Stade Marcel-Tribut, les Verts menaient pourtant à la pause avant de totalement perdre le fil de la rencontre. En manque d’intensité, les hommes de Ian Cathro ont laissé les Dunkerquois renverser la situation et ont abandonné leurs premiers points de la saison.

Toujours installée dans le fauteuil de leader, l’ASSE aurait tout intérêt à réagir en Lorraine afin de conserver sa place avant la trêve internationale. Mais pour cette dernière rencontre avant la coupure, le technicien écossais devra composer sans un élément important de son entrejeu.

Jaber forfait et absent plusieurs semaines

Présent face au Montpellier HSC pour son retour à la compétition, Mahmoud Jaber n’avait finalement pas été inscrit sur la feuille de match à Dunkerque. Le milieu israélien avait ressenti une gêne avant le déplacement dans le Nord et le staff stéphanois avait choisi de ne prendre aucun risque.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Ian Cathro a confirmé que son joueur ne serait pas disponible contre le FC Metz. Plus inquiétant encore, son retour ne semble pas imminent.

« Mahmoud Jaber ne sera pas avec nous ce week-end, tout comme Paul Eymard, idem pour Paalberg. Pour les autres, c’est OK », a d’abord expliqué l’entraîneur des Verts.

La situation de Jaber nécessite une attention particulière puisqu’elle concerne la zone où il avait été opéré à la fin de la saison dernière.

« La situation de Jaber est plus complexe car c’est une blessure qui date depuis plus longtemps. Pour lui aussi, c’est de la gestion, mais c’est différent. Cela devrait encore durer plusieurs semaines car il a été éloigné des terrains pendant un bon moment. Il a encore quelques douleurs sur la zone sur laquelle il a été opéré en fin de saison dernière », a précisé Cathro dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.

Breum se rapproche de son meilleur niveau

Si Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg manqueront le déplacement à Metz, Ian Cathro a tout de même donné des nouvelles rassurantes de Jakob Breum. Après avoir été freiné par une petite alerte physique, le Danois monte progressivement en puissance et pourrait bientôt retrouver davantage de temps de jeu.

« Jakob Breum va de mieux en mieux. On a bien géré son absence, le management de sa blessure a été bon. Il arrive d’un championnat étranger, il découvre un nouveau contexte et on a préféré prendre notre temps face à cette petite alerte. Il sera capable de donner de plus en plus de minutes sur le terrain », a annoncé le coach stéphanois.

L’ASSE pourra également profiter de la prochaine trêve internationale pour remettre plusieurs joueurs en rythme. Un match amical contre le FC Sion est notamment envisagé afin d’offrir du temps de jeu aux éléments récemment revenus de blessure, à l’image de Chico Lamba et Nadir El Jamali.

Avant cela, les Verts devront toutefois répondre présents à Metz. Après la première défaite de la saison, Ian Cathro attend une réaction immédiate de son équipe. Elle devra intervenir sans Mahmoud Jaber, dont l’absence prolongée constitue le véritable coup dur de cette fin de semaine.