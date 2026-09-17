Si l’ASSE trône en tête de la Ligue 2, les choix d’Ian Cathro commencent à être scrutés.

L’ASSE a parfaitement lancé son exercice 2026-2027. Les Verts occupent le sommet de la Ligue 2 et Ian Cathro a rapidement installé une équipe capable de prendre des points régulièrement. Mais même lorsqu’une équipe gagne cinq matches sur six, certains détails tactiques peuvent encore être améliorés.

Svetlin – Csongvai, une association qui interpelle

C’est précisément ce qu’a relevé Laurent Roussey en observant l’organisation du milieu stéphanois. L’ancien entraîneur de l’ASSE s’est notamment penché sur l’association entre Tamar Svetlin et Áron Csongvai. Deux joueurs qui possèdent des caractéristiques relativement proches dans leur manière d’évoluer au milieu. « Quand on prend ces deux joueurs, effectivement, depuis le départ, je dis qu’ils ont un profil pratiquement identique », a expliqué Roussey dans La Voix des Verts. Une remarque qui ne signifie pas pour autant que leur association ne fonctionne pas. Au contraire, Cathro semble avoir trouvé un équilibre permettant aux deux joueurs d’évoluer ensemble tout en sécurisant son entrejeu.

Cette organisation présente notamment un avantage lorsque Jakob Breum est positionné dans l’entrejeu. La présence de deux milieux davantage portés sur la maîtrise et la protection peut permettre au Danois de bénéficier d’une certaine liberté supplémentaire. Breum peut ainsi se projeter davantage et participer à la construction sans laisser son équipe complètement exposée derrière lui. Dans une équipe qui cherche régulièrement à contrôler le ballon, cette sécurité peut avoir son importance. Mais pour Roussey, l’ASSE pourrait encore gagner en variété.

« Un des deux devrait être un box-to-box »

C’est justement là que l’ancien coach des Verts voit une limite. « Un des deux devrait être un box-to-box. Il ne l’est pas. Pour l’équipe, tu ne tires pas le maximum de ce que tu pourrais dans un schéma comme ça », analyse Roussey. Son idée est simple : avec deux joueurs aux profils proches, l’ASSE peut manquer d’un élément capable de multiplier les courses entre les deux surfaces. Un milieu box-to-box pourrait apporter une dimension supplémentaire dans les transitions, mais également offrir une solution pour casser les lignes autrement que par la passe.

La question mérite d’être posée, même si les résultats actuels donnent évidemment du crédit aux choix du technicien écossais. L’ASSE possède une équipe qui semble capable de contrôler de nombreux matches grâce à sa maîtrise collective. Mais face à des adversaires qui ferment les espaces, disposer d’un milieu capable de se projeter rapidement pourrait permettre de créer davantage de déséquilibres. Ce type de joueur peut également être précieux lorsque la circulation du ballon devient trop prévisible. Le problème n’est donc pas nécessairement l’association Svetlin-Csongvai en elle-même. C’est plutôt la complémentarité entre les différentes fonctions du milieu.

Une anomalie à surveiller malgré le leadership des Verts

Ian Cathro n’a aucune raison de bouleverser son équipe simplement parce qu’un observateur estime qu’un profil supplémentaire pourrait être intéressant. Les Verts sont leaders et leur fonctionnement collectif reste leur principal atout mais l’analyse de Laurent Roussey met en lumière une piste de réflexion intéressante pour la suite de la saison.

Avec un milieu plus complémentaire, l’ASSE pourrait disposer de davantage de solutions pour casser les lignes et varier son animation. Pour l’instant, Cathro semble privilégier la stabilité et la maîtrise. Reste à voir si cette formule conservera la même efficacité lorsque les adversaires commenceront à mieux anticiper le jeu stéphanois. Car même chez un leader, les petits détails tactiques peuvent faire une grande différence.