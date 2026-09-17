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FRANCE

FC Nantes : les 3 offres de rachat détaillées, le dernier obstacle pour la vente est levé ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 07:40
Franck et Waldemar Kita au FC Nantes

La vente du FC Nantes commence sérieusement à s’accélérer en coulisses.

La vente du FC Nantes semble prendre une nouvelle dimension. Alors que le club traverse une période mouvementée depuis sa relégation, le dossier de la cession aurait connu une avancée importante en coulisses.

Frank Kita aurait enfin cédé au FC Nantes ! 

Selon Johan Rigaud, journaliste de L’Équipe proche de Franck Kita, ce dernier aurait désormais changé de position concernant l’avenir du FC Nantes. « Franck Kita a lui aussi perdu la flamme pour le FC Nantes depuis la descente. Il est sur la même ligne que son père », rapporte le journaliste.

Une évolution qui pourrait être déterminante dans le processus de vente. De son côté, Emmanuel Merceron affirme que Franck Kita était « le dernier rempart à la vente » et qu’il aurait finalement « cédé ». Le projet de cession serait ainsi désormais plus que jamais lancé.

Les trois offres sur la table des négociations 

Toujours selon L’Équipe, trois offres auraient actuellement été formulées pour racheter le FC Nantes. Et contrairement à certaines hypothèses évoquées ces derniers mois, aucune ne serait liée à un projet de multipropriété. Les trois dossiers seraient portés par des profils différents :

  • une offre émanant d’investisseurs du Moyen-Orient ;
  • une proposition portée par un pool d’investisseurs français ;
  • une offre formulée par un fonds américain.

Le processus reste évidemment à finaliser et plusieurs étapes doivent encore être franchies avant une éventuelle officialisation. Mais avec plusieurs candidats désormais positionnés et un possible changement de position au sein de la famille Kita, la vente du FC Nantes semble avoir franchi un nouveau cap. Le dossier pourrait donc connaître de nouvelles avancées dans les prochaines semaines.

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