Si certaines dissensions existent au sein du FC Nantes entre Grégory Poirier et la formation, le coach des Canaris ne devrait pas envenimer les débats.

Le FC Nantes n’avait pas vraiment besoin de nouvelles tensions en coulisses. Après un début de saison très compliqué en Ligue 2, le club de la Cité des Ducs tente de retrouver de la stabilité sur le terrain.

Silence radio pour Poirier au FC Nantes ?

En dehors, les relations entre certains membres du secteur professionnel et la formation continuent de faire parler. Grégory Poirier se retrouve ainsi au cœur d’un débat qu’il ne semble pas vouloir alimenter publiquement. Lancé sur un sujet qu’il a lui-même éventé, Emmanuel Merceron estime que l’entraîneur du FC Nantes pourrait justement choisir le silence : « Pas sûr que le coach donne sa version, il ne voudra pas envenimer. » Une position assez logique pour un technicien arrivé récemment à Nantes et qui doit avant tout se concentrer sur son groupe. Répondre publiquement aux différentes accusations ou aux tensions supposées avec la formation pourrait en effet créer une nouvelle polémique et fragiliser davantage un club qui cherche déjà à retrouver de la sérénité.

Poirier aurait donc tout intérêt à éviter l’affrontement médiatique. Ces derniers jours, plusieurs échos ont fait état de relations compliquées entre Grégory Poirier et certaines personnes liées à la formation du FC Nantes. Merceron avait ainsi affirmé que certains responsables du secteur ne parleraient plus au technicien depuis la fin du mercato. Une affirmation particulièrement lourde, même si elle n’a pas été officiellement confirmée par le FC Nantes. Le problème dépasserait donc potentiellement les simples choix sportifs. La question serait plutôt celle de la capacité des différents secteurs du club à travailler ensemble.

« C’est pas gagné »

Pour Merceron, l’urgence est justement de mettre fin à ces divisions. « Espérons simplement que tout le monde se mette à tirer dans le même sens pour une vente saine. » Une phrase qui renvoie également au contexte particulier du FC Nantes. Waldemar Kita a confirmé avoir reçu plusieurs offres pour le club et a reconnu réfléchir sérieusement à la possibilité de passer la main. Mais aucune vente n’est encore actée et le propriétaire reste maître de sa décision. Dans cette situation, des tensions internes pourraient évidemment compliquer la transition.

L’avenir du FC Nantes pourrait donc dépendre autant de ses résultats sportifs que de l’évolution de son actionnariat. Si Waldemar Kita venait à céder le club, le futur projet devra nécessairement clarifier le fonctionnement entre l’équipe professionnelle et la formation. C’est précisément pour cette raison que Merceron appelle à l’apaisement. « Mais c’est pas gagné », estime-t-il toutefois dans une formule qui résume le climat actuel. Pour Poirier, la meilleure réponse restera le terrain.