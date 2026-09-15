Après avoir répondu sèchement à Kylian Mbappé au sujet du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé s’est occupé de lancer le Classique entre l’OM et le PSG (dimanche, 20h45).

Le PSG a enfin débloqué son compteur. Vainqueurs de Brest dimanche (1-0), les Parisiens ont décroché leur premier succès de la saison en Ligue 1. Mais ils n’auront pas beaucoup de temps pour savourer cette victoire. Le prochain rendez-vous est déjà dans toutes les têtes. Et il s’annonce autrement plus bouillant.

Dembélé pense déjà au Classique contre l’OM

Ousmane Dembélé n’a pas attendu longtemps avant de se projeter sur le prochain Classique. Interrogé au micro de Ligue 1+, l’attaquant parisien a clairement affiché son enthousiasme à l’idée de retrouver Marseille dimanche prochain. « Ça va être un grand match. Je me rappelle que la saison dernière, j’ai loupé ce match à Marseille. C’est toujours compliqué là-bas. Ça va être une ambiance chaude, on a hâte d’y être », a lancé le Ballon d’Or 2025. Des propos sans véritable provocation, mais qui suffisent largement à lancer les hostilités à quelques jours du rendez-vous.

Le PSG se déplacera en effet au Vélodrome dimanche 20 septembre à 20h45 en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Cette rencontre aura forcément une saveur particulière pour Dembélé. La saison dernière, l’attaquant du PSG avait manqué le déplacement à Marseille, puisqu’il assistait alors à la cérémonie du Ballon d’Or, qu’il avait remportée. Cette fois, aucune question de manquer le rendez-vous. Dembélé sera forcément très attendu dans une enceinte où la pression est traditionnellement maximale lorsque le PSG débarque. Et le contexte devrait encore renforcer cette attente.

Le PSG veut confirmer après Brest

La victoire obtenue en Bretagne a permis aux Parisiens de respirer après un début de championnat poussif mais le contenu n’a pas totalement rassuré. Le PSG s’est imposé grâce à un but de Ferran Torres, mais a également beaucoup souffert après la pause et a dû compter sur plusieurs interventions décisives de Matvey Safonov. Dembélé le reconnaissait lui-même après la rencontre : les trois premières journées avaient été compliquées et cette victoire était importante pour lancer véritablement la saison.

Le déplacement à Marseille représentera donc un test d’une toute autre dimension. Le rendez-vous du 20 septembre promet d’être particulièrement électrique. D’autant que les supporters parisiens ne pourront pas faire le déplacement au Vélodrome, les autorités ayant interdit leur présence pour cette rencontre. Le Vélodrome sera donc entièrement tourné vers l’OM. Dembélé sait déjà ce qui l’attend. « C’est toujours compliqué là-bas », a-t-il rappelé. Une phrase qui sonne presque comme un avertissement avant un rendez-vous que le PSG ne pourra pas prendre à la légère.