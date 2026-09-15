Romain Molina a dénoncé les manoeuvres de Jean-Louis Leca dans les coulisses du RC Lens.

Le RC Lens traverse une période particulièrement mouvementée. Après une saison historique conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une première Coupe de France, le club artésien avait pourtant voulu ouvrir un nouveau chapitre avec Dino Toppmöller.

Molina place directement Leca dans le viseur

L’Allemand avait été nommé en juin 2026 pour deux saisons, avec la mission de poursuivre la progression du RC Lens et de gérer notamment le retour en Ligue des champions. Mais son aventure pourrait déjà tourner court, et une autre lecture des événements commence à circuler. Romain Molina a livré une version particulièrement sévère des coulisses du Racing.

Selon lui, Jean-Louis Leca aurait joué un rôle central dans les difficultés rencontrées par Toppmöller et chercherait à favoriser l’arrivée de Yannick Cahuzac sur le banc lensois. Une accusation particulièrement lourde pour le directeur sportif. D’autant que Cahuzac fait bien partie du staff 2026-2027 en tant qu’entraîneur adjoint de Toppmöller. Pour Molina, cette proximité aurait dépassé le simple cadre sportif et serait devenue un véritable enjeu de pouvoir.

Le dossier Pierre Sage en préambule ?

Le journaliste indépendant revient également sur le départ de Pierre Sage. Il avance que Leca aurait déjà contribué à provoquer la sortie de l’ancien entraîneur lensois et évoque même un supposé intérêt de l’OM qui aurait été utilisé pour renforcer son influence. Là encore, ces éléments doivent être présentés avec la plus grande prudence. Car la version officiellement communiquée par Lens est différente : le club a expliqué que Pierre Sage avait lui-même informé la direction de sa volonté de quitter ses fonctions, avant de rejoindre Crystal Palace. L’Équipe avait également rapporté que Sage réfléchissait à son avenir depuis plusieurs semaines avant d’annoncer son souhait de partir.

Un élément rend néanmoins la situation particulièrement intrigante. Lors de la nomination de Toppmöller, Jean-Louis Leca assumait pleinement le choix du technicien allemand. « L’arrivée de Dino est une grande satisfaction pour nous », expliquait alors le directeur sportif, qui assurait avoir rapidement été convaincu par la cohérence entre la vision du coach et le projet lensois. L’Équipe indiquait d’ailleurs que Toppmöller était la piste privilégiée de Jean-Louis Leca et de la direction pour succéder à Pierre Sage. Si les accusations de Molina se confirmaient, cela signifierait donc qu’un entraîneur initialement choisi et défendu par la direction se retrouverait rapidement au centre d’une lutte d’influence interne.

Oughourlian également ciblé

Dans son analyse, Romain Molina pointe aussi Joseph Oughourlian. Le propriétaire du RC Lens serait, selon lui, trop passif face aux manœuvres supposées de son directeur sportif. Une accusation qui touche directement à la gouvernance du Racing. Le président-propriétaire avait pourtant affiché de grandes ambitions lors du changement d’entraîneur. Le club voulait continuer à progresser sur tous les secteurs, alors que Lens retrouvait la Ligue des champions après une saison exceptionnelle.

La question est donc désormais de savoir qui dirige réellement la politique sportive du club et jusqu’où va l’influence de chacun. Pour l’instant, une chose est certaine : les accusations de Romain Molina ne constituent pas une confirmation officielle d’une quelconque manœuvre de Jean-Louis Leca. Mais elles relancent spectaculairement les interrogations autour du fonctionnement du RC Lens. Entre le départ de Pierre Sage, l’arrivée de Toppmöller, la présence de Yannick Cahuzac dans son staff et les nouvelles accusations visant Leca, le Racing se retrouve au centre d’un feuilleton qui pourrait rapidement prendre une ampleur considérable.