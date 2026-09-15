Après plusieurs années au RC Lens, Yohan Démont a été remercié par le club artésien. L’ancien latéral droit, devenu entraîneur des jeunes Sang et Or, a vécu cette séparation comme un véritable choc.

Le RC Lens a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Yohan Démont. Une décision forcément difficile pour celui qui a passé une grande partie de sa vie dans le football et qui était devenu une figure bien connue de la formation lensoise.

Une rupture difficile au RC Lens à encaisser

Ancien joueur du club, Démont avait ensuite poursuivi son parcours dans l’encadrement des jeunes.La fin de l’aventure lensoise a visiblement été particulièrement douloureuse pour Yohan Démont. L’ancien défenseur ne cache pas avoir été profondément touché par cette décision. « Je suis tombé de très haut », reconnaît-il dans La Voix du Nord. Une phrase qui en dit long sur le choc provoqué par cette rupture. Après avoir consacré de nombreuses années au football et au RC Lens, l’ancien latéral droit se retrouve désormais sans club. Une situation forcément particulière pour celui qui a toujours vécu au rythme du ballon rond.

Yohan Démont ne connaît pratiquement rien d’autre que le football. « Depuis tout petit, je suis dans le foot », explique-t-il. Après sa carrière de joueur, il avait naturellement choisi de rester dans cet univers en se tournant vers le métier d’entraîneur. Son passage par la formation du RC Lens lui avait notamment permis de continuer à transmettre son expérience aux jeunes joueurs. La fin de cette collaboration représente donc un changement important dans sa vie professionnelle.

Démont désormais au chômage

Sans club, Yohan Démont doit maintenant prendre son mal en patience. L’ancien Lensois est actuellement au chômage et cherche forcément une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière. Une situation qu’il n’envisage toutefois pas comme une fin en soi. Son objectif est clair : retrouver rapidement un projet dans le football professionnel. Le technicien possède une longue expérience du milieu et entend désormais mettre cette expérience au service d’un nouveau club.

Malgré la déception, Yohan Démont ne semble pas vouloir s’apitoyer sur son sort. Le choc passé, l’ancien entraîneur des U19 veut déjà regarder vers l’avenir. Cette période sans club doit lui permettre de prendre du recul et de préparer la suite. Car son histoire avec le football n’est évidemment pas terminée. Le RC Lens appartient désormais au passé, même si cette aventure aura profondément marqué son parcours. À lui maintenant de trouver le prochain projet capable de lui permettre de rebondir. Et après être « tombé de très haut », Yohan Démont espère bien retrouver rapidement les terrains et un banc de touche.