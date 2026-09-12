RC Lens : c’est confirmé pour le principal concurrent de Toppmöller !

Le RC Lens avait bel et bien étudié le profil de Patrick Videira pour succéder à Pierre Sage, avant de privilégier l’expérience de Dino Toppmöller.

Après le départ de Pierre Sage pour Crystal Palace, le RC Lens a étudié plusieurs profils pour son banc. Parmi eux, celui de Patrick Videira avait particulièrement retenu l’attention de la direction artésienne.

Patrick Videira, une option crédible pour Lens

Alors à la tête du Mans, Patrick Videira représentait une piste séduisante pour le RC Lens. Le technicien français, en pleine ascension après son travail à Furiani puis au Mans, correspondait à plusieurs critères recherchés par les dirigeants lensois.

Son profil avait notamment pour lui sa maîtrise de la défense à trois, son goût pour l’intensité et sa capacité à faire progresser un groupe. Des caractéristiques qui pouvaient s’inscrire dans la continuité du football développé à Lens ces dernières saisons.

La proximité entre Videira et Jean-Louis Leca constituait également un élément intéressant. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps et ont régulièrement échangé sur le football et la tactique. Leca, devenu directeur sportif du Racing, connaissait donc particulièrement bien les qualités de l’entraîneur du Mans. Mais pour Lens, le contexte pesait lourd.

L’expérience de la Ligue des champions a fait la différence

Après une saison exceptionnelle conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, le Racing devait préparer son retour en Ligue des champions. Miser sur un entraîneur sans expérience de la Ligue 1 représentait donc un pari important, comme le rapporte L’Équipe.

Le club artésien a finalement privilégié Dino Toppmöller. L’Allemand disposait d’un CV beaucoup plus étoffé au plus haut niveau, avec notamment son expérience au Bayern Munich, à Leipzig et à l’Eintracht Francfort, ainsi que plusieurs campagnes européennes.

Son profil tactique a également pesé : comme Videira, il est adepte d’une défense à trois et d’un football intense et offensif. Le RC Lens a ainsi pu conserver une certaine continuité tout en ajoutant l’expérience nécessaire pour aborder la Ligue des champions.

Une piste qui en dit long sur les choix de Lens

Si Patrick Videira n’a finalement pas rejoint le Pas-de-Calais, son nom montre surtout le type d’entraîneur recherché par le Racing : un technicien en progression, porté sur l’intensité, la défense à trois et capable de faire évoluer un collectif.

Pour Videira, cette approche du RC Lens reste néanmoins un signal fort : son travail au Mans avait suffisamment convaincu pour que le vice-champion de France envisage sérieusement son profil au moment de choisir le successeur de Pierre Sage.