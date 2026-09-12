PSG : Luis Enrique a fait le forcing pour un attaquant, ça ne devrait plus tarder

Encore discret depuis son arrivée à Paris, Mika Godts garde pourtant toute la confiance de Luis Enrique, qui a longtemps poussé pour faire venir l’attaquant belge au PSG.

Mika Godts n’est pas encore le joueur le plus visible du nouveau trio offensif du PSG. Pendant que Ferran Torres s’est rapidement illustré et que Maghnes Akliouche accumule déjà les apparitions, l’ailier belge avance à un rythme différent. Mais en interne, le discours est clair : il ne s’agit pas d’une inquiétude, simplement d’une question de temps.

Luis Enrique croit au potentiel de Godts

Priorité de Luis Enriqué et recruté cet été en provenance de l’Ajax, Mika Godts découvre un environnement et des exigences nettement supérieurs. Le joueur de 21 ans n’a pour l’instant disputé que des bouts de matches avec le PSG, avec quatre entrées en jeu et 120 minutes au total. Il attend encore sa première titularisation, mais aussi son premier but ou sa première passe décisive.

Luis Enrique n’a surtout pas souhaité brûler les étapes. Le technicien espagnol sait ce que son nouveau joueur peut apporter et veut lui laisser le temps d’assimiler les automatismes de son équipe. Et comme le rapporte L’Équipe, en interne, on est persuadé qu’il a tout pour faire une belle carrière à Paris et que c’est juste une histoire de temps.

Godts doit encore élargir sa palette

Sur le terrain, Godts a déjà montré certaines de ses qualités : vitesse, explosivité, technique et capacité à éliminer dans les petits espaces. Généralement positionné à gauche, son côté préférentiel, il peut également évoluer à droite, comme il l’a notamment fait à Lille.

Mais le PSG attend davantage de sa recrue. Le staff parisien souhaite notamment le voir progresser dans son jeu sans ballon et varier davantage ses déplacements et ses prises d’initiative.

Une adaptation logique pour un joueur qui vient tout juste de rejoindre un collectif aussi exigeant. À Paris, le talent individuel ne suffit pas : chaque joueur offensif doit être capable de comprendre les déplacements de ses partenaires et de participer aux différentes phases du jeu.

L’héritage de Barcola pèse forcément

Godts doit également composer avec une comparaison presque inévitable. Son arrivée intervient après le départ de Bradley Barcola, transféré à Liverpool, qui occupait régulièrement le couloir gauche du PSG.

Les profils des deux joueurs sont différents, mais les attentes sont forcément élevées. Godts devra donc progressivement montrer qu’il peut devenir une solution importante dans la rotation offensive de Luis Enrique.

Le contexte pourrait justement lui être favorable dans les prochaines semaines. Avec l’enchaînement des matches et une saison particulièrement dense, le PSG aura besoin de toutes ses forces offensives.

Godts est encore dans l’ombre. Mais Luis Enrique a suffisamment insisté pour l’attirer à Paris pour savoir ce qu’il peut devenir. Et si le déclic arrive bientôt, le PSG pourrait rapidement découvrir pourquoi il a accepté de dépenser jusqu’à 55 millions d’euros pour lui.